Вторник, 12 Июня 2018 12:12

АрмИнфо. Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян накануне принял делегацию, возглавляемую руководителем отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василисом Марагосом.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития и инвестиций Армении, приветствуя гостей, глава ведомства отметил важность последовательного развития сотрудничества с ЕС.

В ходе встречи стороны обсудили программы, осуществляемые в Армении при бюджетном и техническом содействии в рамках сотрудничества РА-ЕС. Собеседники подчеркнули важность непрерывности реформ, осуществляемых в рамках программ содействия ЕС, коснулись эффективного выполнения положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Напомним, что 8 июня Польша ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом, таким образом, став четвертой после прибалтийских стран государством ЕС, ратифицировавшим данное соглашение. Отметим, что с 1 июня текущего года Соглашение на 80% вступило в силу. Документ полностью вступит в силу после того, как все страны ЕС ратифицируют его. -