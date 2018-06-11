Понедельник, 11 Июня 2018 21:23

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс- службе президента РА.

В послании, в частности, говорится: "Уважаемый Александр Григорьевич, gримите сердечные поздравления по случаю знаменательной для наших стран даты - 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь. За прошедший четверть вековой период совместными усилиями, опираясь на стремление наших народов выстраивать отношения в русле дружбы и взаимной поддержки, накоплен значительный позитивный опыт межгосударственного сотрудничества в самых различных областях. Несомненно, что интенсивный политический диалог, практические шаги по раскрытие потенциала армяно-белорусского взаимодействия, наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и дальнейшее расширение связей в гуманитарной сфере в полной мере отвечают долгосрочным интересам развития наших стран. Убеждён, что еще более тесное взаимодействие Еревана и Минска в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на многосторонних международных площадках, будут и впредь иметь важную роль в динамичном развитии всего комплекса партнёрства наших государств", - говорится в послании Саркисяна.