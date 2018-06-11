Понедельник, 11 Июня 2018 21:21

АрмИнфо. В Военной прокуратуре Армении были подведены результаты деятельности по защите государственных интересов в вооруженных силах в первом квартале 2018 года со стороны прокуроров Департамента защиты государственных интересов Центральной военной прокуратуры и гарнизонных военных прокуроров.

Как сообщили в АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры РА, по запросу о защите госинтересов было осуществлено 66 исследований - 35 по линии тыла, 9 - вооружения, 8 - финансов, 5 -военной медицины, 3- связи, 2

- инженерных, 2 -ракетно-артиллерийской и по одной капитального строительства и других.

"По результатам проверок было зафиксировано 49 нарушений, то есть нарушения были зафиксированы в 75% проверок. Исходя из результатов, соответствующим структурам и подразделениям ВС было дано 8 предупреждений, направлено 14 сообщений. Был зафиксирован ущерб государству в размере 203.324.237 драм (в тот же период 2017 года сумма составила 61.026.885 драм ), из которых 132.054.143 драм или же 65% были выявлены со стороны отдела по защите госинтересов, остальные со стороны гарнизонных военных прокуратур. Необходимо отметить, что 46.518.570 драм из выявленных 203.324.237 драм были в установленные сроки восстановлены", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Вместе с тем подчеркивается, что основные нарушения выявлены в сфере эксплуатации транспортных средств, организации закупок, горючего, предусмотренного для эксплуатации транспорта, поставки, хранении и использования различных видов предметов снабжения, одежды, пищевых продуктов. Вместе с тем в ведомстве отмечают, что возбужденные 11 уголовных дел из подготовленных 25 материалов касаются халатности, должностных фальсификаций и краж, совершенных должностными лицами. Сума ущерба государству лишь по возбужденным 11 уголовным делам составила 134.520.935 драм.