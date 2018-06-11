﻿
 Понедельник, 11 Июня 2018 21:21
Марианна Мкртчян

Военная прокуратура Армении в ходе проверок ВС выявила 49 нарушений - ущерб государству составил 203.324.237 драм

Военная прокуратура Армении в ходе проверок ВС выявила 49 нарушений - ущерб государству составил 203.324.237 драм

АрмИнфо. В Военной прокуратуре Армении были подведены результаты деятельности по защите государственных интересов в вооруженных силах в первом квартале 2018 года  со стороны прокуроров Департамента защиты государственных интересов Центральной военной прокуратуры и гарнизонных военных прокуроров.

Как сообщили в АрмИнфо в пресс-службе Генпрокуратуры РА, по запросу о защите госинтересов было осуществлено 66 исследований - 35 по линии тыла, 9 - вооружения, 8 - финансов, 5 -военной медицины, 3- связи, 2

- инженерных, 2 -ракетно-артиллерийской и по одной капитального строительства и других.

"По результатам проверок было зафиксировано 49 нарушений, то есть нарушения были зафиксированы в 75% проверок. Исходя из результатов, соответствующим структурам и подразделениям ВС было дано 8 предупреждений, направлено 14 сообщений. Был зафиксирован ущерб государству в размере  203.324.237 драм (в тот же период 2017 года сумма составила  61.026.885 драм ), из которых  132.054.143 драм или же 65%  были выявлены со стороны отдела по защите госинтересов, остальные со стороны гарнизонных военных прокуратур. Необходимо отметить, что  46.518.570 драм из выявленных 203.324.237 драм   были в установленные сроки восстановлены", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Вместе с тем подчеркивается, что основные нарушения выявлены в сфере эксплуатации транспортных средств, организации закупок, горючего, предусмотренного для эксплуатации транспорта, поставки, хранении и использования различных видов предметов снабжения, одежды, пищевых продуктов.  Вместе с тем в ведомстве отмечают, что возбужденные 11 уголовных дел из подготовленных 25 материалов касаются халатности, должностных фальсификаций и краж, совершенных должностными лицами. Сума ущерба государству лишь по возбужденным 11 уголовным делам составила 134.520.935 драм. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Саркисян: Наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в полной мере отвечают долгосрочным интересам  Армении и БеларусиСаркисян: Наращивание взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в полной мере отвечают долгосрочным интересам  Армении и Беларуси
Военная прокуратура Армении в ходе проверок ВС выявила 49 нарушений - ущерб государству составил 203.324.237 драмВоенная прокуратура Армении в ходе проверок ВС выявила 49 нарушений - ущерб государству составил 203.324.237 драм
Армения и ЕС обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере образованияАрмения и ЕС обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере образования
Замминистра ИД: Изменений во внешнеполитической повестке Армении не будетЗамминистра ИД: Изменений во внешнеполитической повестке Армении не будет
Петр Свитальский: ЕС готов к реализации в Армении новых и амбициозных проектовПетр Свитальский: ЕС готов к реализации в Армении новых и амбициозных проектов
Пашинян: в армяно-российских дружественных и союзнических отношениях начался новый этапПашинян: в армяно-российских дружественных и союзнических отношениях начался новый этап
Спикер армянского парламента и делегация Сейма Польши обсудили вопросы сотрудничестваСпикер армянского парламента и делегация Сейма Польши обсудили вопросы сотрудничества
Ереван отреагировал на продажу Минском оружия АзербайджануЕреван отреагировал на продажу Минском оружия Азербайджану
Ереван и Рим задумались над основанием в Армении школы с углубленным изучением итальянского языкаЕреван и Рим задумались над основанием в Армении школы с углубленным изучением итальянского языка
Партия Партия "Наследие" требует обнародования архивов Полиции и Службы национальной безопасности
Бако Сакакян посмертно наградил военнослужащего Ваагна Элояна медалью Бако Сакакян посмертно наградил военнослужащего Ваагна Элояна медалью "За боевые заслуги"
Армянский эксперт разоблачает небылицы азербайджанского агитпропа касательно НахиджеванаАрмянский эксперт разоблачает небылицы азербайджанского агитпропа касательно Нахиджевана
Премьер Армении и координатор ООН обсудили пути международного содействия реализации программы нового кабмина РАПремьер Армении и координатор ООН обсудили пути международного содействия реализации программы нового кабмина РА
Армения и СЕ обсудили пути дальнейшего взаимодействияАрмения и СЕ обсудили пути дальнейшего взаимодействия
Делегация польского парламента посетила мемориальный комплекс Делегация польского парламента посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд"
Давид Тоноян и Каролин Дуез подтвердили приверженность продолжению взаимодействия Минобороны Армении с ереванским офисом МКККДавид Тоноян и Каролин Дуез подтвердили приверженность продолжению взаимодействия Минобороны Армении с ереванским офисом МККК
"Коммерсант": Москва недовольна размещением на территории стран-членов ОДКБ американских лабораторий
Новым главой Специальной следственной службы станет Сасун ХачатрянНовым главой Специальной следственной службы станет Сасун Хачатрян
Взгляд из Москвы: Алиев в Азербайджане - не фамилия, а должностьВзгляд из Москвы: Алиев в Азербайджане - не фамилия, а должность
В отставку подал глава Следственного Комитета АрменииВ отставку подал глава Следственного Комитета Армении
Глава МИД Казахстана рассказал о чем договорились участники СМИД ОДКБ в АлматыГлава МИД Казахстана рассказал о чем договорились участники СМИД ОДКБ в Алматы
Политолог: Рассыпавшиеся власть и оппозиция - логический итог деградации армянской политикиПолитолог: Рассыпавшиеся власть и оппозиция - логический итог деградации армянской политики
Делегация МО Армении вылетела в БеларусьДелегация МО Армении вылетела в Беларусь
Глава МИД Армении проинформировал коллег по ОДКБ о том, что от действий Азербайджана погиб военнослужащий АО АрцахаГлава МИД Армении проинформировал коллег по ОДКБ о том, что от действий Азербайджана погиб военнослужащий АО Арцаха
Дарон Аджемоглу: В Армении настало самое подходящее время для институциональных реформДарон Аджемоглу: В Армении настало самое подходящее время для институциональных реформ
Ереван расценил убийство ВС Азербайджана военнослужащего в Арцахе в качестве очередной провокации, направленной на обострение ситуации в регионеЕреван расценил убийство ВС Азербайджана военнослужащего в Арцахе в качестве очередной провокации, направленной на обострение ситуации в регионе
Мегринский пограничный отряд отпраздновал свое 63-летиеМегринский пограничный отряд отпраздновал свое 63-летие
От пули противника в Арцахе погиб военнослужащий-контрактникОт пули противника в Арцахе погиб военнослужащий-контрактник
Глава МИД Армении в Алматы примет участие в заседании СМИД ОДКБГлава МИД Армении в Алматы примет участие в заседании СМИД ОДКБ
Выявлен очередной случай присвоения - на этот раз в компании Выявлен очередной случай присвоения - на этот раз в компании "Бигэнерго"
Премию Премию "Аврора" в $1,1 млн получил правозащитник Чжо Ла Аун
Президент Арцаха обсудил с партиями страны внутриполитическую ситуациюПрезидент Арцаха обсудил с партиями страны внутриполитическую ситуацию
Бако Саакян представил сотрудникам полиции Арцаха нового руководителяБако Саакян представил сотрудникам полиции Арцаха нового руководителя
Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го июняЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 11-го июня
Ереван с иронией отреагировал на сообщения из Баку, касательно Ереван с иронией отреагировал на сообщения из Баку, касательно "освобождения 11 тыс. га в направлении Нахиджевана"
АО НКР призвала армянских пользователей соцсетей не способствовать распространению агитпропаганды БакуАО НКР призвала армянских пользователей соцсетей не способствовать распространению агитпропаганды Баку
Офис Кочаряна посоветовал Пашиняну задуматься к каким последствиям приведет фактический отказ властей Армении от участия в мирных переговорах по КарабахуОфис Кочаряна посоветовал Пашиняну задуматься к каким последствиям приведет фактический отказ властей Армении от участия в мирных переговорах по Карабаху
На минувшей неделе противник около 200 раз нарушил режим перемирия на карабахско- азербайджанской линии соприкосновенияНа минувшей неделе противник около 200 раз нарушил режим перемирия на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения
Азербайджан обратился с просьбой к командованию ВС АрменииАзербайджан обратился с просьбой к командованию ВС Армении
Давид Тоноян провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО в БрюсселеДавид Тоноян провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Текущее состояние армяно-германских отношений обсудили посол Армении и госминистр ФРГТекущее состояние армяно-германских отношений обсудили посол Армении и госминистр ФРГ
Баблоян о внеочередных выборах: Все вопросы должны решаться на основе консенсуса между политическими сила - за столом обсужденийБаблоян о внеочередных выборах: Все вопросы должны решаться на основе консенсуса между политическими сила - за столом обсуждений
Член группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободуЧлен группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободу
Глава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республикеГлава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республике
"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
Служба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениямиСлужба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениями
Саманта Пауэр посетила Саманта Пауэр посетила "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
Никол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничестваНикол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
Beeline снизил цены на все iPhoneBeeline снизил цены на все iPhone
Сотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской сторонеСотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской стороне
В Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипедаВ Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда
В СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службыВ СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службы
Сотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического садаСотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического сада
ACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизингACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизинг
Новоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионахНовоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионах
Гранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах АрменииГранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах Армении
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновенияАзербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения
Освобожден eще один член группы Освобожден eще один член группы "Сасна Црер" Арам Акопян
От пули противника ранен военнослужащий Армии обороны АрцахаОт пули противника ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха
Андрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентнымАндрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентным

Интервью
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  
Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездойАндрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобностиТомас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и АзербайджанаЛоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативностьВагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииСаро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысячКиро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюАрмен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийВардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного вниманияСергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Комментируемые
Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасностиМинистр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только  внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САРВ Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представленийАтом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июняПосол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-МнацаканянМИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в ТурцииПремьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политикиПравительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос СтепанакертаМИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташеАрмения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношенийПашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорахГлава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерствоЕреван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликтаЕреван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговорыВ Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимоНИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаровПремьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству АрменииПосол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставкуТарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД АрменииЭдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладовБанк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в АрменииНикол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страныПрезидент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФПосольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром СукиасяномСМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
Никол Пашинян:  Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит Никол Пашинян:  Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит 
Поиск по дням

2013 , 2014