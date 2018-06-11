Понедельник, 11 Июня 2018 21:11

АрмИнфо. Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян принял делегацию во главе с начальником отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василисом Марагосом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобразования, во встрече также участвовал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Арутюнян отметил, что новое правительство Армении придает важное значение сфере образования, и намерено реализовать широкомасштабные проекты в этой области. По его словам, основная задача сегодня - это изменение атмосферы в сфере, так как с этой областью ассоциируется ряд отрицательных явлений - коррупция, политизированность и многое другое. По его словам, сегодня выделено ряд краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач, которые необходимо будет решить. Вместе с тем, он отметил, что предстоит серьезная работа в рамках программы "Горизонт-2020" и в контексте Болонского процесса.

В свою очередь Марагос подчеркнул необходимость обеспечения более широко поля для сотрудничества для развития сферы образования. Он отметил важность развития человеческого ресурса и важную роль в этом процессе качественного образования. Европейский чиновник подчеркнул, что процесс развития человеческих ресурсов имеет важное значение, в котором большую роль играет обеспечение качественного образования. Василис Марагос также коснулся реализации проектов Erasmus + и "Горизонт-2020".

Меж тем, Свитальский отметил, что новое правительство Армении придает большое значение развитию сферы образования, и ЕС готов поддержать реализацию новых программ и обеспечить их непрерывность.