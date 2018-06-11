Понедельник, 11 Июня 2018 19:56

АрмИнфо. Изменений во внешнеполитической повестке Армении не будет, о чем неоднократно заявлял глава нового правительства страны. Об этом в ходе интервью Радио Свобода заявил замминистра ИД Армении Рубен Рубинян, коснувшись возможной смены политического курса страны и изменения характера отношений с РФ.

"Россия является нашим союзником, и мы продолжим оставаться членами Евразийского экономического союза и ОДКБ. Тесно сотрудничество продолжится как в двустороннем, так и многостороннем форматах, как с Россией, так и с другими партнерами по ОДКБ и ЕАЭС. Но, это вовсе не означает, что в этих отношениях не может возникнуть вопросов или проблем, и что мы их не можем озвучить, и которые не будут разрешены в атмосфере дружбы и взаимопонимания", - отметил Рубинян.

Вместе с тем, замминистра не стал отвечать на вопрос касательно ошибок, допущенных прежними властями в отношениях с другими странами, в том числе и Россией, посчитав это некорректным. По его словам, наконец-то в Армении установилась легитимная власть, что является мощным инструментом для продвижения госинтересов Армении на международной арене.

Комментируя итоги участия главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна в заседании СМИД ОДКБ в Алматы, Рубинян отметил, что пока еще не успел ознакомиться с их итогами. "Однако, считаю важным озвучивание нашим министром на заседании вопросов, связанных с провокациями Баку на армяно-азербайджаснкой госгранице и линии соприкосновения, направленные на обострение ситуации, и которые не способствуют продвижению переговорного процесса", - сказал замминистра.

На вопрос о том, в каком направлении Армения должна двигаться сегодня в направлении ЕАЭС или же ЕС, Рубинян, в частности, сказал: "Я считаю это фальшивой повесткой. Мы являемся членами ЕАЭС и будем прилагать усилия для повышения эффективности нашего членства в этом интеграционном проекте. Мы также намерены продолжить углублять сотрудничество с ЕС. В этой связи считаю важным скорейшую ратификацию и применение соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Полагаю, что это будет способствовать ускорению процесса по либерализации визового режима", - сказал замминистра ИД, и в этом контексте добавил, что Армения намерена углублять и развивать отношения со всеми дружественными странами.

Говоря о сферах, в которых могли бы сотрудничать Армения и США, Рубенян отметил, что затрудняется назвать конкретные отрасли, так как направлений много. Однако, он выразил благодарность Соединенным штатом за постоянное содействие армянской стороне в осуществлении реформ в Республике.