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АрмИнфо. Министр Юстиции Армении Артак Зейналян принял делегацию во главе с начальником отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василисом Марагосом.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста Армении, во встрече также участвовал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.
Армянский министр выразил благодарность Восточному партнерству за оказание содействия в осуществлении реформ в стране, в частности в сфере юстиции. Зейналян заверил, что правительство настроено решительно в короткие сроки воплотить в жизнь ожидания народа, а затем представил краткосрочные и долгосрочные проекты, осуществляемые в сфере юстиции.
В свою очередь Свитальский подтвердил готовность ЕС сотрудничать с Армении и отметил, что желает гармонизировать ожидания нового правительства РА со стартовавшим партнерством Армения-ЕС. Посол заверил, что ЕС готов к реализации в Армении новых и амбициозных проектов.
Меж тем, Марагос посчитал важным наличие справедливости и верховенства закона, особенно в контексте экономического развития, привлечения иностранных инвесторов и подчеркнул важность деятельности, направленной на повышение транспарентности и подотчетности в области правосудия.
Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, вызывающих взаимный интерес, в том числе и реализацию новых проектов в Армении.
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|Глава МИД Армении проинформировал коллег по ОДКБ о том, что от действий Азербайджана погиб военнослужащий АО Арцаха
|Дарон Аджемоглу: В Армении настало самое подходящее время для институциональных реформ
|Ереван расценил убийство ВС Азербайджана военнослужащего в Арцахе в качестве очередной провокации, направленной на обострение ситуации в регионе
|Мегринский пограничный отряд отпраздновал свое 63-летие
|От пули противника в Арцахе погиб военнослужащий-контрактник
|Глава МИД Армении в Алматы примет участие в заседании СМИД ОДКБ
|Выявлен очередной случай присвоения - на этот раз в компании "Бигэнерго"
|Премию "Аврора" в $1,1 млн получил правозащитник Чжо Ла Аун
|Президент Арцаха обсудил с партиями страны внутриполитическую ситуацию
|Бако Саакян представил сотрудникам полиции Арцаха нового руководителя
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го июня
|Ереван с иронией отреагировал на сообщения из Баку, касательно "освобождения 11 тыс. га в направлении Нахиджевана"
|АО НКР призвала армянских пользователей соцсетей не способствовать распространению агитпропаганды Баку
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|На минувшей неделе противник около 200 раз нарушил режим перемирия на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения
|Азербайджан обратился с просьбой к командованию ВС Армении
|Давид Тоноян провел ряд встреч в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
|Текущее состояние армяно-германских отношений обсудили посол Армении и госминистр ФРГ
|Баблоян о внеочередных выборах: Все вопросы должны решаться на основе консенсуса между политическими сила - за столом обсуждений
|Член группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободу
|Глава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республике
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Служба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениями
|Саманта Пауэр посетила "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|Никол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Beeline снизил цены на все iPhone
|Сотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской стороне
|В Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда
|В СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службы
|Сотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического сада
|ACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизинг
|Новоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионах
|Гранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах Армении
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения
|Освобожден eще один член группы "Сасна Црер" Арам Акопян
|От пули противника ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Андрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентным
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