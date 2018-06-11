Понедельник, 11 Июня 2018 19:40

АрмИнфо. Министр Юстиции Армении Артак Зейналян принял делегацию во главе с начальником отдела региональных программ Восточного соседства в генеральном директорате соседства и расширения Еврокомиссии Василисом Марагосом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минюста Армении, во встрече также участвовал глава делегации ЕС в Армении Петр Свитальский.

Армянский министр выразил благодарность Восточному партнерству за оказание содействия в осуществлении реформ в стране, в частности в сфере юстиции. Зейналян заверил, что правительство настроено решительно в короткие сроки воплотить в жизнь ожидания народа, а затем представил краткосрочные и долгосрочные проекты, осуществляемые в сфере юстиции.

В свою очередь Свитальский подтвердил готовность ЕС сотрудничать с Армении и отметил, что желает гармонизировать ожидания нового правительства РА со стартовавшим партнерством Армения-ЕС. Посол заверил, что ЕС готов к реализации в Армении новых и амбициозных проектов.

Меж тем, Марагос посчитал важным наличие справедливости и верховенства закона, особенно в контексте экономического развития, привлечения иностранных инвесторов и подчеркнул важность деятельности, направленной на повышение транспарентности и подотчетности в области правосудия.

Стороны также обсудили широкий спектр вопросов, вызывающих взаимный интерес, в том числе и реализацию новых проектов в Армении.