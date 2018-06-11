Понедельник, 11 Июня 2018 19:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного посла России в РА Сергея Копыркина.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского правительства, Пашинян выразил убеждение, что в результате взаимодействия с исполнительным органом Армении армяно-российские отношения продолжат развиваться и укрепляться.

Армянский премьер подчеркнул, что в армяно-российских дружественных и союзнических отношениях начался новый этап и добавил, что правительство РА заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах. При этом Пашинян подчеркнул важность эффективного сотрудничества также в рамках ЕАЭС и ОДКБ с целью решения существующих проблем и повышения эффективности интеграционных проектов.

В свою очередь Копыркин заверил, что приложит максимум усилий для придания новой динамики сотрудничеству между двумя дружественными и братскими странами. По словам дипломата, учитывая объем армяно-российских исторических отношений, чувствует большую ответственность на новом посту и готов активно сотрудничать с армянским правительством во благо углубления контактов между двумя государствами.

На встрече собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-российских отношений.