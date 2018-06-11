Понедельник, 11 Июня 2018 19:02

АрмИнфо. Для Армении очень прискорбно, что Беларусь, являясь дружественной страной и участвуя вместе с РА в ряде международных форматах, в рамках которых имеет различные партнерские обязательства, продает оружие стране, находящейся с нами в конфликте. Об этом в интервью радио "Свобода" заявил новый замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян, касаясь продажи Минском систем <Полонез> Азербайджану.

При этом он подчеркнул, что Армения и на этот раз поднимет данный вопрос, как это делала и раньше. По его словам, продажа Минском оружия Азербайджану не очень вкладывается в рамки логики, исходя из партнерских и дружественных отношений Армении и Беларуси.

Отметим, что, согласно азербайджанским СМИ, президенту АР Ильхаму Алиеву представили ракетные системы <Полонез> и LORA. Дальность стрельбы данного комплекса - 300 километров. Вес ракеты - 780 килограммов, вес боевой части ракеты - 140 килограммов. Радиус поражения - 80 метров. Подготовка ракетного комплекса к залпу - 10 минут. В одной боевой машине размещены 8 ракет. Система <Полонез>, предназначена для поражения любых групповых или точечных целей противника, живой силы и техники в любых видах ее комплектации.

LORA может использоваться как в наземном, так и морском вариантах базирования, для поражения элементов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и др.) и батарей ПВО в глубине территории противника. Дальность стрельбы данного комплекса превышает 300 километров. Вес ракеты - 1580 килограммов. Радиус поражения - 300 метров. В каждой боевой машине размещены 4 ракеты. Готовность комплекса к боевому применению - 13 минут.

Ракетные комплексы <Полонез> и LORA управляются системами GPS и INS. В бытность свою оппозиционером нынешний премьер Никол Пашинян резко критиковал оружейные сделки Минска с Баку, считая нецелесообразным членство Армении в ОДКБ и ЕАЭС вместе с такими странами как Белоруссия и Казахстан, которые в одностороннем порядке поддерживают Азербайджан.

Заняв пост премьера Пашинян, однако, кардинально изменил свою позицию, заявив о целесообразности продолжения членства Армении в этих структурах. А по итогам сочинской встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко Пашинян заявил, что обсуждал с президентом вопрос поставок оружия Азербайджану, при этом выразив удовлетворение итогами беседы.