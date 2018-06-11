Понедельник, 11 Июня 2018 18:54

АрмИнфо. Вопросы развития армяно­итальянского сотрудничества в сфере образования обсудили в ходе встречи 11 июня, министр образования Армении Араик Арутюнян и посол Италии Винченцо дель Монако.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Минобразования РА, речь идет о возможности основания в Армении школы с углубленным изучением итальянского языка.

Арутюнян подчеркнул, что в числе приоритетов образовательной сферы Армении - повышение эффективности изучения в стране иностранных языков. По его словам, будут предприняты практические шаги как в направлении основания в Армении школы с углубленным изучением итальянского языка, так и в направлении развития межвузовского сотрудничества.

В свою очередь дель Монако выразил убеждение, что наряду с политическим и экономическим сотрудничеством важное место занимает и развитие образовательной сферы и сотрудничество в этой области. При этом дипломат подтвердил готовность итальянской стороны оказать содействие созданию школы с углубленным изучением итальянского языка.