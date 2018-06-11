Понедельник, 11 Июня 2018 18:49

АрмИнфо. Партия "Наследие" приветствует действия некоторых министров нового кабмина, направленные на выявление нарушений и махинаций, допущенных при их предшественниках.

Об этом говорится в заявлении партии. На этом фоне партия подвергла критике работу Полиции и Службы национальной безопасности, которые, по ее определению, сконцентрировали внимание лишь на выявлении экономических преступлений, закрывая глаза на те нарушения и беззаконие, которое в недалеком прошлом творилось в этих ведомствах. "Почему новые руководители Полиции и СНБ закрывают глаза на незаконное преследование оппозиционеров по указанию бывшего правящего режима, участие в избирательных фальсификациях, оказание давления на оппозиционных членов избиркомов во время выборов",- говорится в заявлении.

В связи с этим партия призывает новое правительство и лично премьера Никола Пашиняна проследить, чтобы СНБ и Полиция полностью, а не выборочно выполняли свои обязательства по выявлению преступлений и установлению в стране законности. "В качестве первого шага на этом пути предлагаем обнародовать архивы этих структур относительно осуществленных политических преследований". Партия также предлагает вернуть в парламент законопроект о люстрации, разработанный ею еще в 2011 году. "Однако мы понимаем, что до возвращения и принятия этого документа должны пройти законные парламентские выборы, и сформирован легитимный парламент. Однако обнародование архивов СНБ и Полиции и возбуждение на основании этих материалов уголовных дел укладывается лишь в рамки доброй воли нынешнего правительства",- говорится в заявлении.

Авторы заявления считают, что и речи не может быть о формировании служащих интересам народа правоохранительных структур и проведении легитимных выборов, пока в Полиции и СНБ работают вчерашние фальсификаторы и преследователи оппозиции.

При этом партия "Наследие" утверждает, что поддерживает новое правительство Армении, несмотря на это она всегда будет поднимать актуальные для народа проблемы и требовать их скорейшего решения.