Суббота, 9 Июня 2018 15:18

АрмИнфо. Официальный Ереван с иронией отреагировал на сообщения азербайджанских СМИ, касательно "освобождения 11 тыс. га в направлении Нахиджевана".

"К чему такая скромность? Сразу объявите о 110000 гектарах. Кто-то жаждет подтвердить и лайкнуть", - написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян на своей странице в twitter.

Раннее, азербайджанские СМИ распространили информацию относительно того, что якобы в конце мая село Гуннут и находящиеся вокруг важные стратегические высоты "были освобождены от оккупации и местные жители вернулись в родные места и посетили могилы усопших родственников". "Национальная армия освободила от оккупации горы Хунут, Гызылгая и Мехридаг, возвышенность Агбулаг, под контроль перешло село Арпа в Даралаяз. В целом под контроль взята территория в около 11 тысяч га, свыше 8 тысяч га из которых пригодны для земледелия. Наибольшее стратегическое значение находящейся на высоте 1 683 метра над уровнем моря и позволяющей держать под контролем село Гуннут Шарурского района возвышенности Гызылгая заключается в том, что она позволяет нашей армии контролировать автомобильную дорогу Ереван- Ехегнадзор-Горис-Лачин-Ханкенди. В целях надежной защиты территории, проведена новая дорога протяженностью 50 км, а также реконструированы дороги общей протяженностью свыше 50 км", - говорится в сообщении азербайджанских СМИ.

Меж тем, как сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, 6 и 7 июня текущего года азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС, с просьбой разрешить некоторым своим гражданам приблизиться к кладбищу, расположенному на юге от руин селения Гюннут. "Подобная просьба от азербайджанской стороны на этом участке поступила впервые. Армянская сторона, оставаясь приверженным гуманитарным нормам и всегда выполняя шаги по снижению напряжения, согласилась и позволила мирным жителям на короткий период приблизиться к кладбищу", - сообщил Ованнисян.