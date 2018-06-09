Суббота, 9 Июня 2018 15:06

АрмИнфо. Пресс-секретарь Министерства обороны Арцаха Сенор Асратян выступил с заявлением, по поводу муссируемой в азербайджанских СМИ информации касательно продвижения азербайджанских позиций в направлении Нахиджевана и о якобы "возвращенных территориях"

"Процессы, протекающие в последний период на линии соприкосновения в окрестностях села Арени и разного рода комментарии по этому поводу в социальных сетях со стороны армянских пользователей соцсетей, по моему глубокому убеждению - преувеличены и эмоциональны, и как видите, достаточно "успешно" используются азербайджанской агитпропагандой (почему нет и турецкой), представляя передислокацию локального значения в качестве "очередной победы". Меж тем, подобная передислокация множество раз фиксировалась на линии соприкосновения в прошлые годы, более того, зачастую инициирована была армянской стороной и с более значимым тактическим результатом", - написал Асратян на своей странице в Facebook. При этом он добавил, что примеров можно привести множество, но не сейчас и не подобным методом информирования.

При этом он выразил сожаление тем обстоятельством, что сегодня активные обсуждения сложились вокруг сообщения султанского агитпропа касательно того, что азербайджанские жители якобы вернулись в "освобожденную деревню", и которая доходит до своей цели как во внутренней, так и внешней аудитории. "Призываю и прошу, прежде чем что-то писать хотя бы немного подумайте, в противном случае мы можем иметь такой результат, на который нацелен агитпроп Баку", - написал Асратян.

Ранее, в Азербайджанских СМИ появилась информация о том, что якобы группы мирных жителей Азербайджана вернулась на "возвращенные территории села Гюннут". Более того, председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов заявил о якобы "освобожденных территориях в направлении Нахиджевана", и заявил что этого удалось якобы достичь благодаря проводимой президентом Азербайджана политики. Меж тем, как сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, 6 и 7 июня текущего года азербайджанская сторона обратилась к командованию ВС, с просьбой разрешить некоторым своим гражданам приблизиться к кладбищу, расположенному на юге от руин селения Гюннут. "Подобная просьба от азербайджанской стороны на этом участке поступила впервые. Армянская сторона, оставаясь приверженным гуманитарным нормам и всегда выполняя шаги по снижению напряжения, согласилась и позволила мирным жителям на короткий период приблизиться к кладбищу", - сообщил Ованнисян.