Суббота, 9 Июня 2018 14:22

АрмИнфо. В офисе второго президента Армении Роберта Кочаряна отреагировала на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанное с трибуны в парламенте касательно неполноценности переговорного процесса по карабахскому урегулированию в связи с неучастием в них Арцаха.

Так, руководитель офиса второго президента Армении Виктор Согомонян реагируя на данное заявление Пашиняна, напомнил, что фат того, что Арцах является полноценной стороной конфликта былл зафиксирован на саммите ОБСЕ в Будапеште еще в 1994 году, и до 1998 года переговорный процесс протекал именно в этом формате. "С 1998 года представители Армении вели переговоры также и от имении Нагорного Карабаха. Другой вопрос было ли это правильно или нет, но на это были свои причины. Роберт Кочаряна до приезда в Армению был избранным президентом Нагорного Карабаха, а Серж Саргсян один из организаторов движения самообороны. Следовательно, они оба могли иметь или приписывать себе мандат вести переговоры от имени Нагорного Карабаха, вне зависимости от того, как мы к этому относимся. То же самое не могу сделать я", - подчеркнул Согомонян, передает 2rd.am.

При этом в офисе второго президента Армении напомнили Пашиняну о том, что Нагорный Карабах перестал участвовать в прямых переговорах не в 1998 году, а еще в 1996 году, когда власти Армении по каким-то причинам согласились на это. Согомонян подчеркнул, что он лично несколько раз публиковал соответствующие исторические материалы по этому поводу.

Вместе с тем, руководитель офиса второго президента констатировал, что в прошлые годы процесс урегулирования конфликта проходил в трех плоскостях - это два переговорных процесса и усилия по поддержанию режима прекращения огня путем мониторинга. "Нагорный Карабах был напрямую вовлечен в посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в деятельность Личного представителя действующего председателя ОБСЕ. НКР напрямую не был вовлечен в переговоры в формате президентов Армении и Азербайджана. Здесь интересы НКР защищал президент Армении, согласовывая свои действия с президентом Арцаха. На протяжении 10 лет, Роберт Кочарян имея статус первого президента НКР, тем не менее категорически отказался от возможности замены властей НКР в формате встреч президентов. Всегда подчеркивалось, что ничто не может считаться окончательно согласованным, пока Нагорный Карабах не дал своего согласия, а окончательный документ должен быть ратифицирован также со стороны представителей НКР. Так, что НКР по сути вовлечен в переговорный процесс, хотя и не в полной форме", - подчеркнул Согомонян.

Вместе с тем, он приветствовал стремления новых властей Армении, сделать НКР участником существующего формата переговоров между президентами. По словам Согомоняна, безусловно, нужно стремиться к полному и прямому участию Степанакерта во всех процессах, и наилучшим из них станет формат прямых переговоров между НКР и Азербайджаном, который позволит поле четко отразить суть конфликта. "Мы неоднократно говорили об этом. Другое дело, насколько это реализуемая цель, хотя бы на сегодня. И еще другой вопрос, к каким последствиям приведет фактический отказ властей Армении от участия в мирных переговорах", - заключил Согомонян.

Отметим, что 7 июня в ходе представления в парламенте страны программы нового правительства премьер-министр РА Никол Пашинян коснувшись нагорно-карабахского конфликта заявил, что Армения, без сомнений, останется главным гарантом безопасности Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика - ред). Он в очередной раз подтвердил ранее высказанный подход о необходимости вовлечения Арцаха в переговорный процесс. По его словам, участие Карабаха в переговорах было утверждено на саммите ОБСЕ в Будапеште в 1994 году. "После 1998 года представители Армении вели переговоры и от имени Карабаха. Роберт Кочарян ранее был президентом Карабаха, а Серж Саргсян - одним из организаторов самообороны Карабаха. Следовательно, они могли иметь или приписывать себе мандат переговоров, независимо от того, как мы к этому относились", - напомнил Пашинян, заявив, что не может приписывать себе таких полномочий.

"Для этого нет ни правовых, ни моральных оснований. Народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении. У него есть свое правительство и президент", - заявил Пашинян. При этом аргументы о том, что в переговорах должна участвовать и азербайджанская община Нагорного Карабаха он назвал необоснованными по той причине, что эти люди, прибыв в Азербайджан, стали его гражданами. "А значит, президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет переговоры и от их имени, поскольку они участвовали в выборах. А жители Карабаха не избирали власть Армении, и власть Армении не может их представлять. У них должен быть собственный голос", - заявил премьер-министр, добавив, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым в рамках Минской группы ОБСЕ. "Но эти переговоры должны стать эффективнее. А для этого нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге", - добавил Никол Пашинян.