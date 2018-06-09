Суббота, 9 Июня 2018 13:26

АрмИнфо. В период с 3 по 9 июня ВС Азербайджана около 200 раз нарушили режим прекращения огня на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, за указанный период в направлении армянских позиций было произведено более 2000 выстрелов.

Передовые подразделения АО НКР продолжают уверенно нести боевое дежурство, и при необходимости прибегают к ответным действиям.