Суббота, 9 Июня 2018 12:13

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, провел ряд встреч с руководством Альянса, а также с коллегами из других стран.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Тоноян встретился с министром обороны Греции Паносом Камменосом, с которым обсудил вопросы повестки армяно- греческого военного сотрудничества, а также перспектив их развития. Стороны обоюдно подчеркнули высокий уровень армяно-греческого оборонного сотрудничества, а также достигли договоренностей касательно реализации ряда инициатив в двустороннем и многостороннем форматах.

Тоноян также принял участие во встрече министров обороны стран, предоставляющих силы для миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительное содействие".

Армянский министр в своей речи подтвердил обязательства Армении касательно осуществления миссии в рамках Северного командования.

Затем, глава МО Армении провел встречу с замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер. Стороны обсудили ход сотрудничества Армения-НАТО в разных форматах, а также дальнейшие программы.

Состоялась также отдельная встреча с заместителем генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано, с которым обсуждались вопросы региональной безопасности, и ряд других вопросов вызывающих взаимный интерес.