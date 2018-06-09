Суббота, 9 Июня 2018 11:17

АрмИнфо. Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян принял сопредседателей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Ванна Григоряна, Энтони Барсамяна, исполнительного директора Брайна Ардуни, регионального директора Арпи Варданян.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе армянского парламента, спикер НС подчеркнул важность миссии структуры в озвучивании и решении общеармянских проблем в США, а также в развитии армяно-американских отношений.

Глава парламента высоко оценил их усилия в постоянной поддержке Арцаха Соединенными Штатами.

Баблоян, обратившись к внутриполитической ситуации, отметил, что в Армении, приверженной демократическим ценностям, приоритетны безопасность и внутреннее согласие. Он добавил, что процессы осуществлены согласно Конституции. Глава парламента подчеркнул активную роль армян диаспоры в инициативах, касающихся, в частности, экономического развития Армении.

По просьбе гостей, говоря о проведении внеочередных парламентских выборов в Армении, Баблоян подчеркнул, что все вопросы должны решаться на основе консенсуса между политическими сила - за столом обсуждений.

В свою очередь представители ААА, подчеркнули важность наличия во внутриполитической жизни Армении атмосферы взаимопонимания. В вопросе максимального углубления армяно-американских отношений они отметили важность регулярных контактов и взаимных визитов парламентариев.

Собеседники коснулись также региональных вопросов, обсудили возможности достижения еще большей эффективности в сотрудничестве.