Пятница, 8 Июня 2018 20:11

АрмИнфо. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян принял делегацию во главе с сопредседателями попечительского совета Армянской ассамблеи Америки (AAA) Ваном Григоряном и Энтони Барсамяном.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, армянский министр высоко оценил деятельность ААА, подчеркнув ее важную роль в жизни армянской общины США и в деле озвучивания вопросов всеармянской повестки.

В свою очередь гости рассказали о деятельности ААА, текущих программах и инициативах.

На встрече стороны обсудили усилия по углублению армяно-американского дружественного партнерства, а также перспективы реализации проектов, имеющих общеармянское значение.

Мнацаканян рассказал о последних политических процессах в Армении, а также основные приоритеты внешней политики и направления, указанные в программе правительства.