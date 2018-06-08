Пятница, 8 Июня 2018 18:55

АрмИнфо. Заместитель председателя Комитета государственных доходов (КГД) Рафик Машадян приглашен в Службу национальной безопасности и допрошен.

Об этом заявил в беседе с журналистами глава КГД Давид Ананян 8 июня после заседания правительства, подчеркнув, что ничего необычного в этом нет - <это нормальный процесс>. Уточния обстоятельства Ананян заявил, что госчиновник в беседе с представителями СМИ сообщил определенные сведения, в связи с чем дал разъяснения СНБ. "Я тоже в беседе с вами в прошлый раз сообщил определенную информацию о компании <Норфолк Консалтинг>. Служба национальной безопасности письменно обратилась ко мне за разъяснениями, и я сегодня в письменной форме представлю эту информацию>, - пояснил он. При этом он призвал не приписывать ситуации излишний драматизм.

Ранее, 4 июня глава СНБ Артур Ванецян в парламенте, касаясь нашумевших нарушений в деятельности армянских супермаркетов, которые закупали сельхозпродукцию и мясо под видом частных предпринимателей, тем самым вместо 20% налога на добавленную стоимость выплачивали 2% - ый налог с оборота сообщил, что в рамках этого дела будет допрошен замглавы Комитета госдоходов Рафик Машадян. "Машадян будет допрошен, так как он присутствовал на переговорах, в ходе которых КГД дал владельцам супермаркетов такую льготу".