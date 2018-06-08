Пятница, 8 Июня 2018 18:39

АрмИнфо. Бывший постоянный представитель США при ООН, член Отборочной комиссии премии "Аврора" Саманта Пауэр посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти невинных жертв.

"Я так взволнована, что наконец нахожусь в Армении. Спасибо премии "Аврора" за продвижение идей гуманизма и музею Геноцида армян в Ереване за вашу деятельность, посвященную памяти 1,5 миллионов жертв геноцида 1915 года",- написала Пауэр в своем микроблоге Twitter.

Помимо Саманты Пауэр, в состав Отборочной комиссии премии "Аврора" входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс- президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, правозащитница Хина Джилани, директор Института глобальных инноваций в здравоохранении при Имперском колледже Лондона лорд Ара Дарзи, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, основатель <Врачей без границ> Бернар Кушнер, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян и лауреат премии "Оскар", актер и филантроп Джордж Клуни.

Гуманитарную инициативу "Аврора" создали в 2015 году три единомышленника, решивших отдать дань памяти жертвам Геноцида армян, поддерживая проекты, чествующие их спасителей. С тех пор к проекту присоединились более 300 человек и организаций, вдохновленные намерением воплотить в действие благодарность целого народа. Дополнительные ресурсы позволяют Гуманитарной инициативе "Аврора" запустить проекты, направленные на решение актуальных проблем, и подарить надежду на лучшее будущее тем, кому она так нужна. "Аврора" призывает тех, кому посчастливилось быть спасенным и получить шанс начать новую жизнь, выразить свою благодарность на деле и стать новым поколением спасителей. Так продолжится эстафета добра, сопереживание придет на смену сочувствию, а мы, воздавая должное памяти уцелевших, примем каждого, кто верит в общечеловеческие ценности.