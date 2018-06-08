|Член группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободу
|Глава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республике
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Служба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениями
|Саманта Пауэр посетила "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|Никол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Beeline снизил цены на все iPhone
|Сотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской стороне
|В Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда
|В СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службы
|Сотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического сада
|ACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизинг
|Новоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионах
|Гранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах Армении
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения
|Освобожден eще один член группы "Сасна Црер" Арам Акопян
|От пули противника ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Андрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентным
|Зограб Мнацаканян о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС: Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран?
|Давид Тоноян направился в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран- участниц миссии НАТО в Афганистане
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|Министр: <Восточное партнерство> - это платформа сотрудничества и диалога
|Программа мероприятий по выполнению правительственной программы должна быть готова в течение недели
|Зограб Мнацаканян: То, что произошло в Армении было глубоко внутриполитическим процессом, не имеющим никакой геополитической окраски
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Правительство Армении 19 июня созывает заседание парламента
|Польша стала четвертой страной, ратифицировавшей Соглашение о партнерстве между Арменией и Евросоюзом
|Правительство Армении назначило глав Сюникской и Армавирской областей
|Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
|Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
|Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
|Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
|Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
|Парламент Армении принял программу правительства
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
|Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
|Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
|В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
|Артур Григорян: Германия является важным и лучшим партнером Армении
|Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
|Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
|Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
|Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
|Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 8 июня принял посла Италии в Армении Винченцо дель Монако.
Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил важность продолжительного развития армяно-итальянского сотрудничества и подчеркнул, что новое правительство Армении полно энергии для осуществления всех необходимых шагов. Премьер счел необходимым развитие более тесных связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в политической, экономической и культурной сферах.
В свою очередь посол Италии выразил уверенность в том, что в ходе совместной работы можно будет дать новый импульс сотрудничеству двух государств, что также будет способствовать расширению и углублению торгово-экономических отношений. Дипломат подчеркнул, что различные итальянские компании заинтересованы в реализации инвестиционных программ в Армении, особенно в области промышленности, инфраструктур и энергетики.
Стороны также отметили важность двухсторонних визитов на высоком уровне.
|Член группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободу
|Глава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республике
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Служба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениями
|Саманта Пауэр посетила "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|Никол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Beeline снизил цены на все iPhone
|Сотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской стороне
|В Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда
|В СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службы
|Сотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического сада
|ACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизинг
|Новоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионах
|Гранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах Армении
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения
|Освобожден eще один член группы "Сасна Црер" Арам Акопян
|От пули противника ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Андрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентным
|Зограб Мнацаканян о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС: Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран?
|Давид Тоноян направился в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран- участниц миссии НАТО в Афганистане
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|Министр: <Восточное партнерство> - это платформа сотрудничества и диалога
|Программа мероприятий по выполнению правительственной программы должна быть готова в течение недели
|Зограб Мнацаканян: То, что произошло в Армении было глубоко внутриполитическим процессом, не имеющим никакой геополитической окраски
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Правительство Армении 19 июня созывает заседание парламента
|Польша стала четвертой страной, ратифицировавшей Соглашение о партнерстве между Арменией и Евросоюзом
|Правительство Армении назначило глав Сюникской и Армавирской областей
|Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
|Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
|Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
|Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
|Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
|Парламент Армении принял программу правительства
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
|Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
|Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
|В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
|Артур Григорян: Германия является важным и лучшим партнером Армении
|Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
|Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
|Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
|Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
|Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна