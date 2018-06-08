Пятница, 8 Июня 2018 18:30

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 8 июня принял посла Италии в Армении Винченцо дель Монако.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил важность продолжительного развития армяно-итальянского сотрудничества и подчеркнул, что новое правительство Армении полно энергии для осуществления всех необходимых шагов. Премьер счел необходимым развитие более тесных связей между двумя странами в различных сферах, в том числе в политической, экономической и культурной сферах.

В свою очередь посол Италии выразил уверенность в том, что в ходе совместной работы можно будет дать новый импульс сотрудничеству двух государств, что также будет способствовать расширению и углублению торгово-экономических отношений. Дипломат подчеркнул, что различные итальянские компании заинтересованы в реализации инвестиционных программ в Армении, особенно в области промышленности, инфраструктур и энергетики.

Стороны также отметили важность двухсторонних визитов на высоком уровне.