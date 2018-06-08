Пятница, 8 Июня 2018 18:21

АрмИнфо. В офисах продаж и обслуживания Beeline снижены цены на весь ассортимент телефонов iPhone. Как сообщает пресс-служба компании, приобрести все последние модели Apple iPhone, от iPhone 6s до iPhone X, теперь можно от 297 900 драмов до 644 900 драмов. Цены на некоторые модели стали ниже на 41 000 драмов.

<Телефоны Apple всегда очень популярны среди наших клиентов, а мы всегда стараемся предлагать им простые и удобные условия и, конечно же, низкие цены. Отмечу, что, приобретая телефоны в Beeline, абоненты могут оформить выгодную рассрочку, а вместо процентов и дополнительных выплат платить только за связь>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline. Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".