|Член группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободу
|Глава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республике
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Служба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениями
|Саманта Пауэр посетила "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|Никол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Beeline снизил цены на все iPhone
|Сотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской стороне
|В Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда
|В СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службы
|Сотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического сада
|ACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизинг
|Новоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионах
|Гранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах Армении
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения
|Освобожден eще один член группы "Сасна Црер" Арам Акопян
|От пули противника ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Андрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентным
|Зограб Мнацаканян о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС: Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран?
|Давид Тоноян направился в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран- участниц миссии НАТО в Афганистане
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|Министр: <Восточное партнерство> - это платформа сотрудничества и диалога
|Программа мероприятий по выполнению правительственной программы должна быть готова в течение недели
|Зограб Мнацаканян: То, что произошло в Армении было глубоко внутриполитическим процессом, не имеющим никакой геополитической окраски
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Правительство Армении 19 июня созывает заседание парламента
|Польша стала четвертой страной, ратифицировавшей Соглашение о партнерстве между Арменией и Евросоюзом
|Правительство Армении назначило глав Сюникской и Армавирской областей
|Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
|Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
|Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
|Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
|Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
|Парламент Армении принял программу правительства
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
|Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
|Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
|В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
|Артур Григорян: Германия является важным и лучшим партнером Армении
|Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
|Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
|Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
|Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
|Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
АрмИнфо. В офисах продаж и обслуживания Beeline снижены цены на весь ассортимент телефонов iPhone. Как сообщает пресс-служба компании, приобрести все последние модели Apple iPhone, от iPhone 6s до iPhone X, теперь можно от 297 900 драмов до 644 900 драмов. Цены на некоторые модели стали ниже на 41 000 драмов.
<Телефоны Apple всегда очень популярны среди наших клиентов, а мы всегда стараемся предлагать им простые и удобные условия и, конечно же, низкие цены. Отмечу, что, приобретая телефоны в Beeline, абоненты могут оформить выгодную рассрочку, а вместо процентов и дополнительных выплат платить только за связь>, - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. Дополнительную информацию можно получить на сайте www.beeline.am, связавшись с оператором в чате на официальной странице Beeline Armenia в Facebook, по бесплатному номеру 0611 или в офисах Beeline. Напомним, что ЗАО (торговая марка Beeline) входит в группу компаний Veon, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет более чем 200 миллионам абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".
|Член группа <Сасна црер> Арам Манукян выпущен на свободу
|Глава МИД Армении рассказал сопредседателям попечительского совета ААА о последних политических процессах в республике
|"Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях
|Служба национальной безопасности письменно обратилась к председателю КГД за разъяснениями
|Саманта Пауэр посетила "Цицернакаберд" и отдала дань уважения памяти жертв Геноцида армян
|Никол Пашинян и посол Италии в Армении обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Beeline снизил цены на все iPhone
|Сотрудники МККК посетили армян, находящихся в азербайджанском плену и азербайджанцев - на армянской стороне
|В Ереване состоялся дипломатический велотурнир, посвящённый Всемирному дню велосипеда
|В СНБ Армении выявили разные эпизоды мошенничества, связанные с несением воинской службы
|Сотрудники Ереванского коньячного завода День Всеобщей Ответственности посвятили благоустройству Ереванского ботанического сада
|ACBA-Leasing: Впервые в Армении электромобили в лизинг
|Новоназначенные губернаторы Армавирской и Сюникской областей не видят преград для своей работы в регионах
|Гранатометчики 102-ой РВБ отрабатывают навыки уничтожения целей условного противника в горах Армении
|Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свои передовые позиции в ходе планового мониторинга на линии соприкосновения
|Освобожден eще один член группы "Сасна Црер" Арам Акопян
|От пули противника ранен военнослужащий Армии обороны Арцаха
|Андрей Есин: Проект <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении> в Совете Европы является беспрецедентным
|Зограб Мнацаканян о возможном предоставлении Азербайджану статуса наблюдателя в ЕАЭС: Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран?
|Давид Тоноян направился в Брюссель для участия во встрече министров обороны стран- участниц миссии НАТО в Афганистане
|Министр: Разрешение карабахского конфликта было и остается приоритетом не только внешней политики Армении, но всей ее системы государственности и безопасности
|Министр: <Восточное партнерство> - это платформа сотрудничества и диалога
|Программа мероприятий по выполнению правительственной программы должна быть готова в течение недели
|Зограб Мнацаканян: То, что произошло в Армении было глубоко внутриполитическим процессом, не имеющим никакой геополитической окраски
|От занимаемых должностей освобождены Нарек Саркисян и Мартин Саркисян
|В Москве на Тверской прошла презентация новой диаспоральной организации, созданной в противовес САР
|Правительство Армении 19 июня созывает заседание парламента
|Польша стала четвертой страной, ратифицировавшей Соглашение о партнерстве между Арменией и Евросоюзом
|Правительство Армении назначило глав Сюникской и Армавирской областей
|Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
|Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
|Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
|Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
|Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
|Парламент Армении принял программу правительства
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
|Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
|Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
|В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
|Артур Григорян: Германия является важным и лучшим партнером Армении
|Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
|Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
|Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
|Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
|Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
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