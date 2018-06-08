Пятница, 8 Июня 2018 16:46

АрмИнфо. Вот уже 8 год подряд сотрудники предприятий группы <Перно Рикар> (Pernod Ricard) отмечает День Всеобщей Ответственности. Ежегодно порядка 18 500 работников компании из свыше 80 стран мира объединяются вокруг дел, направленных на сохранение и улучшение окружающей среды и обеспечение устойчивого развития стран присутствия.

Как известно, в Армении <Перно Рикар> владеет Ереванским коньячным заводом, сотрудники которого 7 июня приняли участие в совместной для всей группы инициативе, посвятив весь день благоустройству Ереванского ботанического сада НАН Армении, проведя целый спектр различных работ.

В рамках пресс-тура в Ботанический сад, директор по управлению человеческими ресурсам ЕКЗ Андрей Панов рассказал, что сотрудничество с Ботаническим садом Еревана направлено на восстановление той популяции растений, которая была утеряна в результате пожара (2017г. - Ред.) и облагораживание территории сада.

<День Всеобщей Ответственности для нас - это день, подводящий итог системной деятельности нашей компании в области заботы об окружающей среде. Это день, который позволяет каждому сотруднику ЕКЗ независимо от отдела и занимаемой позиции внести свой вклад в сохранение и улучшение окружающей среды, а также обратить внимание на проблемы, существующие в этой области, в частности загрязнение, уничтожение редких видов флоры и многое другое. Подобные мероприятия уже давно стали для нас традицией, к которой мы привлекаем наших партнеров и общество>, - сказал Панов. В минувшем году, по его словам, сотрудниками ЕКЗ была проведена акция по благоустройству государственного музея-заповедника <Эребуни>, результаты которой радуют горожан и гостей столицы по сей день. <Очень надеюсь, что наше сотрудничество с Ботаническим садом тоже подарит много прекрасных моментов всем посетителям>, - сказал он. В частности, он отметил, что в саду планируется посадить свыше 100 сосен, которые предварительно были закуплены в Котайкской области РА. Работы по благоустройству будут проведены в дубовой аллее и на различных биографических участках сада, экспонирующих разнообразие растительного мира Армении и планеты.

На экспозиционном участке <Армянской флоры и растительности> будут посажены эндемичные, редкие для Армении, виды растений, которые находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу растений РА, в частности, Клекачка перистая, Рябина Роопа, Груша дарелегисская, Груша зангезурская, Груша Сосновского, Церцис Гриффита, Обвойник греческий, Бузина Тиграна. Эстетическую составляющую проекта усилит посадка свыше 1800 саженцев на трех локациях , прилегающих к участку <Коллекционных роз>.

Директор Института ботаники им. А. Тахтаджяна НАН РА Жирайр Варданян отметил, что акция ЕКЗ является примером формирования особого отношения социальной ответственности к Ереванскому ботаническом саду, который является рекреационным центром по сохранению биоразнообразия и создания коллекций мировой флоры и ведущим научным учреждениям страны в области интродукции и акклиматизации растений. <Ботаническому саду уже 80 лет, и естественно, что мы имеем проблемы, накопленные за эти 80 лет. Сад существует за счет финансовых средств Института. Коллектив, который состоит из 100 сотрудников, из коих подавляющее большинство ученные, не имеют достаточных возможностей, чтобы надлежащим образом ухаживать за садом>, - заметил он, подчеркнув, что в работе по уходу за садом вовлечены всего 10-15 человек. А с присоединением еще 400 сотрудников ЕКЗ - продолжил он - удастся решить все эти проблемы.

Ж.Варданян заметил, что общая коллекция ботанического сада составляет порядка 5 тыс. наименований растений, что в полтора раза превышает численность местной аборигенной флоры Армении. <Так как территория в саду представлены преимущественно интродуктированные из разных географических регионов мира виды растений>, - заключил он.

На основе проведенной инвентаризации флоры Армении, результаты которой отражены в 11-и томах "Флоры Армении" (1954-2010), выявлено, что в состав современной флоры Армении входит 3600 видов сосудистых растений, относящихся к 922 родам и 160 семействам. Кроме того опубликовано второе издание "Красной книги Армении" (2010 г.) в которой зарегистрировано 452 видов растений (12% от общей численности растительного мира РА). К эндемическим видам растений относится порядка 200.

Отметим, что инициативу День Всеобщей Ответственности группа компаний <Перно Рикар> осуществляет с 2011 года.

Легендарные армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском Коньячном Заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц. При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АРАРАТ выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской Завода. В 1998 году Ереванский Коньячный Завод вошел в международную компанию Pernod Ricard (Перно Рикар), мирового лидера в сфере премиального алкоголя.