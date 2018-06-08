Пятница, 8 Июня 2018 16:36

АрмИнфо. ACBA-Leasing в сотрудничестве с ООО "ABC Ani", импортирующей японские электромобили Nissan Leaf, объявляют о старте лизинговой программы, в рамках которой в Армении впервые станет доступным приобретение электромобилей в лизинг.

Как поясняет пресс-служба ACBA-Leasing, посредством Green leasing электромобили Nissan Leaf с вторичного рынка можно приобрести в лизинг по годовой процентной ставке 13-14% (в драмах), со сроком погашения до 3 лет, с предоплатой 30%. При этом лизингополучателям будет предоставлено гарантийное обслуживание электроники.

Гендиректор ACBA-Leasing Арсен Базикян отметил, что лизинг электромобилей осуществляется в рамках саббренда Green Leasing. <Мы всегда уделяли большое внимание решению вопросов в области охраны окружающей среды и внедрению энергоэффективных технологий, и в рамках этой программы с нашими партнерами приступим к адаптации в Армении инновационных и экологически чистых транспортных средств>, - подчеркнул он.

В свою очередь директор ООО "ABC Ani" Ара Хачатрян заметил, что электромобили имеют существенные преимущества. Он пояснил, что при наличии всего 20 кВт электроэнергии будет возможным преодоление расстояния в 120-150 км. <То есть в дневное время стоимость полной заправки составит 800 драмов, а в ночное - 640 драмов>, - сказал

А.Хачатрян.

Кроме того, по его словам, в сравнении с автомобилями, имеющими двигатель внутреннего сгорания, есть ряд дорогостоящих деталей, которые отсутствуют у электромобилей. <Вместе с тем электромобили в Армении освобождены от платы за стоянку. Техническое обслуживание с ценовой точки зрения доступно, и в рамках нашей программы мы предоставим гарантийное обслуживание электроники>, - заключил А.Хачатрян.

По данным Рэнкинга кредитных компаний Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, объем лизинговых операций компании ACBA-Leasing составил к 1 апреля 2018 года 12.96 млрд драмов с годовым ростом на 1,4%. В суммарном объеме лизинговых операций банков и кредитных компаний доля ACBA-Leasing-а - 76,5%.

Отметим, что ACBA-Leasing - это первая лизинговая компания Армении, основанная в 2003 году. ACBA-Leasing является членом финансовой группы ACBA-Credit Agricole. Держателем 100% пакета акций ACBA-Leasing выступает армянский ACBA-Credit Agricole Bank.