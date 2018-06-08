Пятница, 8 Июня 2018 14:38

АрмИнфо. Судья Аршак Варданян принял ходатайство адвоката Тиграна Егояна об освобождении члена группы "Сасна Црер" Арама Акопяна под залог. Акопян должен выплатить залог в размере 500.000 драмов, после чего будет выпушен на свободу.

Отметим, что вчера суд общей юрисдикции Еревана под подписку о невыезде выпустил еще двух членов группы Ованеса Варданяна и Тиграна Саркисяна. До этого, 6 июня на свободу был выпущен другой член группы Арег Кюрегян. В качестве меры пресечения в отношении Кюрегяна суд также избрал подписку о невыезде.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.