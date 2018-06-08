Пятница, 8 Июня 2018 14:12

АрмИнфо. Офис защитника прав человека Армении за прошедший год пересмотрел ряд положений в сфере прав человека в армии, учитывая особенности военной жизни. Об этом 8 июня на заседании совета экспертов по правам солдат при офисе Защитника прав человека Армении заявил омбудсмен РА Арман Татоян.

Он отметил, что в прошлом году в данной сфере был зафиксирован ряд достижений при сотрудничестве с Министерством обороны. В частности, многие достижения были зафиксированы в рамках программы Совета Европы "Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении".

По словам Татояна, в данной сфере очень важна роль общественных организаций. Также омбудсмен заявил, что очень большое значение имело сотрудничество со Следственным комитетом, прокуратурой и Советом Европы.

"Совместно с Советом Европы мы работали над развитием программы <Укрепление применения европейских стандартов в области прав человека в Вооруженных силах Армении>. Особое внимание уделялось жалобам солдат, которые, в частности, касались медицинского обслуживания. В таких случаях мы предлагали солдатам пройти повторно обследование>, - заявил Татоян. Омбудсмен подчеркнул, что большой проблемой в армии являются самоубийства.

В свою очередь Глава Ереванского офиса Совета Европы Наталья Вутова заявила, что данная программа направлена на улучшение обеспечения прав человека в армии. <Государство обязано обеспечивать защиту прав человека в том числе и в армии>, - заявила Вутова.

Руководитель программы Андрей Есин в беседе с корреспондентом АрмИнфо отметил, что данный проект в Совете Европы является беспрецедентным. <Такого проекта за всю историю Совета Европы еще не было. Более того, хочу заметить, что данный проект реализуется по инициативе армянского правительства. Этот запрос был направлен в СЕ Министерством обороны РА несколько лет назад, и мы приступили к реализации проекта уже в конце 2016 года. Если проект будет успешным, а мы видим, что он идет очень успешно, опыт может быть применен и другими странами региона и даже Западной Европы>, - отметил Есин.

Что касается самого проекта, Есин отметил, что у него есть 3 направления. <Во-первых, законодательные изменения, в том плане, чтобы лучше обеспечить права военнослужащих. Это касается и общего военного законодательства, и процессуального законодательства и т.д. Второй компонент тренинги и обмен знаниями между военнослужащих. Это и командиры военных частей, и военнослужащие среднего ранга, и представители правоохранительных органов, и люди которые работают в военной сфере. И третий компонент направлен на улучшение механизмов защиты прав военнослужащих. То есть создание механизмов, по которым военнослужащие могут обращаться в соответствующие органы, где смогут осуществить защиту собственных прав>, - заключил Есин.