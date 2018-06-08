Пятница, 8 Июня 2018 14:08

АрмИнфо. Азербайджан является страной, которая сегодня блокирует Армению, принимает односторонние меры против нее, заявил в интервью "Коммерсанту" министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян в ответ на вопрос о том, какой будет позиция Еревана, если Баку примет решение стать членом-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.

"Баку ведет политику, которая направлена на то, чтобы не способствовать каким-либо процессам взаимодействия, созданию атмосферы доверия, налаживанию человеческих контактов. Мы имеем дело со страной, которая всячески стимулирует атмосферу ненависти. Посмотрите даже на терминологические обороты, которые используются против Армении и против армян во всем мире. ЕАЭС - это организация сотрудничества. Чего вы от нас ожидаете? Мы не можем не учитывать существующие реалии при обсуждении вопросов, которые касаются сотрудничества. А реалии таковы, что мы имеем ситуацию абсолютного отказа от каких-либо взаимоотношений. Даже человеческих контактов, я уже не говорю об экономических. Так о чем мы говорим? Чтобы мы имели наблюдателя, который игнорирует одну из стран? Который считает, что с этой страной не стоит и разговаривать?" - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Армении.