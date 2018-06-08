Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в ходе встречи министры стран- членов, а также партнеров НАТО обсудят вопросы безопасности и устойчивости в Афганистане, ознакомятся с точками зрения представителей Афганистана и НАТО относительно управления сложившейся ситуацией. По итогам встречи будет сформирована общая позицию стран- представителей миссии НАТО в Афганистане для преодоления существующих проблем. В ходе визита планируются встречи министра обороны Армении с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, министром обороны Греции Паносом Камменосом, с заместителем Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы Педро Серрано, и др.

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