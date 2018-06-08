Пятница, 8 Июня 2018 13:36

АрмИнфо. <Восточное партнерство> - это платформа сотрудничества и диалога, если эта платформа за то, чтобы сотрудничество и диалог были за счет кого-то, то Армения в такой платформе участвовать не может.

Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян. "Это против наших принципов. И мы, как участники, этого не позволим. В нашем присутствии этого не может происходить. Для нас это механизм и инструментарий консолидации процесса развития Армении. Если вы посмотрите содержание нашего договора с ЕС, то там есть разные блоки: правосудие, секторальные области, взаимодействие на различных политических площадках. Там ясно видно, как это сопоставимо с нашим членством в ЕАЭС и как это воздействует на укрепление Армении. Мы уверены в том, что сильная и стабильная Армения - хороший партнер",- подчеркнул он.

"Восточное партнерство" - этопроект, официально предложенный Европейским союзом странам-соседям в Восточной Европе. Он был представлен Польшей при участии Швеции на Совете по внешним отношениям ЕС 26 мая 2008 года.

Является дополнением к Северному измерению и Средиземноморскому союзу как почва для дискуссий по визовым соглашениям, соглашениям о свободной торговле и стратегическому партнёрству с государствами - восточными соседями, заменяя дискуссии о расширении Евросоюза и вступления туда этих государств. В "Восточное партнёрство" входят Армения, Азербайджан, Грузия, Молдавия, Украина и Беларусь. Поскольку "Восточное партнёрство" не имеет собственного секретариата, оно контролируется непосредственно Европейской Комиссией.