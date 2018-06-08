Пятница, 8 Июня 2018 13:35

АрмИнфо. Программа мероприятий по выполнению правительственной программы должна быть готова в течение недели. С соответствующим поручением на заседании Кабинета министров Армении 8 июня выступил премьер-министр РА Никол Пашинян.

"Вчера в Национальном Собрании была утверждена программа правительства, и, как мы и как договаривались, теперь необходимо определиться с перечнем мероприятий, которые исходят из программы Кабинета министров", - сказал Пашинян, поручив руководителей министерств и ведомств в недельный срок представить свои предложения по программе мероприятий, чтобы к следующему заседанию исполнительного органа утвердить ее.

Напомним, что накануне на внеочередном заседании Национального Собрания РА программа правительства была одобрена 62 депутатами при 39 против.