Четверг, 7 Июня 2018 19:29

АрмИнфо. "Мои оппоненты меня упрекнули в том, что в программе нового кабмина нет цифр и показателей. Но в них есть показатели, и я озвучу их",- с трибуны парламента заявил премьер Никол Пашинян.

"В графе, сколько коррумпированных чиновников должно быть в правительстве значиться число - 0. В графе, сколько привилегированных чиновников должно быть в правительстве, прописано - 0. По части того, сколько должен крупный бизнес платить премьер-министру, написано также 0",- заявил Пашинян, подчеркнув, что лучшую оценку его программе дал вице-спикер, республиканец Эдуард Шармазанов, который назвал документ "программой мечтаний".

Самым большим показателем эффективности нового правительства, по словам Пашиняна, должна быть улыбка на лице граждан РА. При этом он подчеркнул, что как только поймет, что не пользуется поддержкой народа, он уйдет с этого поста. "Я пользуюсь доверием народа, и никто не может сказать, что своим голосованием сделал мне одолжение, не хотели, не голосовали бы за меня, не хотите, не голосуйте за программу правительства, мне не нужно одолжений. Но я не возьму на вооружение опыт Республиканской партии, как то мне советуют представители РПА. Я не хочу своим словом или действием в стране создавать монополии и олигархов, которые бы платили мне в мой личный бюджет, я не хочу своими действиями банкротить неугодных мне представителей бизнеса, не хочу создавать теневой бюджет. Этот опыт мне не нужен",- заявил в своей итоговой речи премьер.