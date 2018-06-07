|Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
|Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
|Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
|Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
|Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
|Парламент Армении принял программу правительства
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
|Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
|Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
|В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
|Артур Григорян: Германия является важным и лучшим партнером Армении
|Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
|Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
|Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
|Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
|Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
|Член группы "Сасна Црер" Тигран Саркисян освобожден под подписку о невыезде
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Н.Пашинян: При разработке программы правительства Армении большое внимание было уделено публичному компоненту
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Пашинян заверил: в ближайшее время будет назначен новый глава Сюника
|Премьер-министр РА: Проблемы вооруженных сил станут первоочередными задачами для правительства Армении
|Посол Болгарии: Фотовыставка Ладислава Цветкова "Красочная Болгария" может способствовать развитию культурного туризма с Арменией
|Премьер-министр: Для успеха переговоров по Карабаху нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге
|Премьер: Необходимо создать условия для вовлечения лучших представителей армянской диаспоры в систему управления Арменией
|Премьер: Судебная система в Армении должна стать подлинно независимой
|В офисе второго президента Армении отреагировали на публикацию в одном из СМИ касательно допроса бывшего командующего внутренними войсками
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Депутатом Национального Собрания Армении от партии АРФ "Дашнакцутюн" стал Спартак Сейранян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян подал в отставку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го июня
|Прокуратура выявила халатность в деятельности Следственного Комитета по делу об аресте мэра Масиса
|КГД: Предотвращена очередная попытка контрабандной перевозки наркотиков
|Министр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Арцаха назначил госминистром страны бывшего министра финансов Григория Мартиросяна
|Глава МИД Арцаха принял члена попечительского совета The HALO Trust
|Католикос Гарегин Второй пригласил участников акции протеста, требующих его отставки, на встречу
|Жирайр Сефилян: Освобождение политических заключенных является вопросом дней
|В Армении зафиксировано еще одно землетрясение
|Замминистра обороны: Ситуация на границе нормальная, причин для беспокойств нет
|Евросоюз опубликовал доклад: "Отношения Армения-ЕС на новой высоте"
|Источник: Новым госминистром Арцаха станет действующий министр финансов республики
|Экс-госминистр Арцаха попытался объяснить причины своей отставки
|Фигуранта дела о "Сасна црер" выпустили на свободу под подписку о невыезде
АрмИнфо. "Мои оппоненты меня упрекнули в том, что в программе нового кабмина нет цифр и показателей. Но в них есть показатели, и я озвучу их",- с трибуны парламента заявил премьер Никол Пашинян.
"В графе, сколько коррумпированных чиновников должно быть в правительстве значиться число - 0. В графе, сколько привилегированных чиновников должно быть в правительстве, прописано - 0. По части того, сколько должен крупный бизнес платить премьер-министру, написано также 0",- заявил Пашинян, подчеркнув, что лучшую оценку его программе дал вице-спикер, республиканец Эдуард Шармазанов, который назвал документ "программой мечтаний".
Самым большим показателем эффективности нового правительства, по словам Пашиняна, должна быть улыбка на лице граждан РА. При этом он подчеркнул, что как только поймет, что не пользуется поддержкой народа, он уйдет с этого поста. "Я пользуюсь доверием народа, и никто не может сказать, что своим голосованием сделал мне одолжение, не хотели, не голосовали бы за меня, не хотите, не голосуйте за программу правительства, мне не нужно одолжений. Но я не возьму на вооружение опыт Республиканской партии, как то мне советуют представители РПА. Я не хочу своим словом или действием в стране создавать монополии и олигархов, которые бы платили мне в мой личный бюджет, я не хочу своими действиями банкротить неугодных мне представителей бизнеса, не хочу создавать теневой бюджет. Этот опыт мне не нужен",- заявил в своей итоговой речи премьер.
|Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
|Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
|Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
|Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
|Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
|Парламент Армении принял программу правительства
|Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
|Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
|Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
|Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
|В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
|Артур Григорян: Германия является важным и лучшим партнером Армении
|Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
|Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
|Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
|Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
|Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
|Член группы "Сасна Црер" Тигран Саркисян освобожден под подписку о невыезде
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Н.Пашинян: При разработке программы правительства Армении большое внимание было уделено публичному компоненту
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Пашинян заверил: в ближайшее время будет назначен новый глава Сюника
|Премьер-министр РА: Проблемы вооруженных сил станут первоочередными задачами для правительства Армении
|Посол Болгарии: Фотовыставка Ладислава Цветкова "Красочная Болгария" может способствовать развитию культурного туризма с Арменией
|Премьер-министр: Для успеха переговоров по Карабаху нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге
|Премьер: Необходимо создать условия для вовлечения лучших представителей армянской диаспоры в систему управления Арменией
|Премьер: Судебная система в Армении должна стать подлинно независимой
|В офисе второго президента Армении отреагировали на публикацию в одном из СМИ касательно допроса бывшего командующего внутренними войсками
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Депутатом Национального Собрания Армении от партии АРФ "Дашнакцутюн" стал Спартак Сейранян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян подал в отставку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го июня
|Прокуратура выявила халатность в деятельности Следственного Комитета по делу об аресте мэра Масиса
|КГД: Предотвращена очередная попытка контрабандной перевозки наркотиков
|Министр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Арцаха назначил госминистром страны бывшего министра финансов Григория Мартиросяна
|Глава МИД Арцаха принял члена попечительского совета The HALO Trust
|Католикос Гарегин Второй пригласил участников акции протеста, требующих его отставки, на встречу
|Жирайр Сефилян: Освобождение политических заключенных является вопросом дней
|В Армении зафиксировано еще одно землетрясение
|Замминистра обороны: Ситуация на границе нормальная, причин для беспокойств нет
|Евросоюз опубликовал доклад: "Отношения Армения-ЕС на новой высоте"
|Источник: Новым госминистром Арцаха станет действующий министр финансов республики
|Экс-госминистр Арцаха попытался объяснить причины своей отставки
|Фигуранта дела о "Сасна црер" выпустили на свободу под подписку о невыезде
|В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
|Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры
|Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
|МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
|Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”