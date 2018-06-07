Четверг, 7 Июня 2018 19:02

АрмИнфо. Слухи о том, что президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении не соответствуют действительности. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы группы компаний "Ташир", поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, говорится: "В последнее время в свете последних политических событий в Армении в местных СМИ и соцсетях муссируется множество слухов и распространяется недостоверная информация прямо или косвенно касающаяся президента группы компаний <Ташир> Самвела Карапетяна. Эти данные не имеют под собой никаких реальных оснований, а многие из них являются ложными. В частности, слухи о том, что президент группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении не соответствуют действительности.

У господина Карапетяна нет политических намерений в Армении, его интересы в стране лежат исключительно в плоскости ведения эффективного бизнеса и инвестиционных вложений в экономику страны. Кроме того, он продолжает реализовывать целый ряд благотворительных проектов в Армении в области культуры, образования, спорта и множества других".