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АрмИнфо. Парламент Армении 62 голосами "за" и 39 против принял программу нового кабмина. Помимо блоков "Царукян" и "Елк" и партии АРФ "Дашнакцутюн" за принятие документа по заранее достигнутой договоренности проголосовали и несколько депутатов от Республиканской партии, несмотря на то, что РПА подвергла критике программу нового кабмина.
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|Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
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|Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
|Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
|Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
|Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
|Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
|Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
|SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол переговоров - мы будем уважать это решение
|С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
|Арестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
|Член группы "Сасна Црер" Тигран Саркисян освобожден под подписку о невыезде
|Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
|Н.Пашинян: При разработке программы правительства Армении большое внимание было уделено публичному компоненту
|Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
|Пашинян заверил: в ближайшее время будет назначен новый глава Сюника
|Премьер-министр РА: Проблемы вооруженных сил станут первоочередными задачами для правительства Армении
|Посол Болгарии: Фотовыставка Ладислава Цветкова "Красочная Болгария" может способствовать развитию культурного туризма с Арменией
|Премьер-министр: Для успеха переговоров по Карабаху нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге
|Премьер: Необходимо создать условия для вовлечения лучших представителей армянской диаспоры в систему управления Арменией
|Премьер: Судебная система в Армении должна стать подлинно независимой
|В офисе второго президента Армении отреагировали на публикацию в одном из СМИ касательно допроса бывшего командующего внутренними войсками
|МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
|Депутатом Национального Собрания Армении от партии АРФ "Дашнакцутюн" стал Спартак Сейранян
|Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
|Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян подал в отставку
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го июня
|Прокуратура выявила халатность в деятельности Следственного Комитета по делу об аресте мэра Масиса
|КГД: Предотвращена очередная попытка контрабандной перевозки наркотиков
|Министр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Президент Арцаха назначил госминистром страны бывшего министра финансов Григория Мартиросяна
|Глава МИД Арцаха принял члена попечительского совета The HALO Trust
|Католикос Гарегин Второй пригласил участников акции протеста, требующих его отставки, на встречу
|Жирайр Сефилян: Освобождение политических заключенных является вопросом дней
|В Армении зафиксировано еще одно землетрясение
|Замминистра обороны: Ситуация на границе нормальная, причин для беспокойств нет
|Евросоюз опубликовал доклад: "Отношения Армения-ЕС на новой высоте"
|Источник: Новым госминистром Арцаха станет действующий министр финансов республики
|Экс-госминистр Арцаха попытался объяснить причины своей отставки
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