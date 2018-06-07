Четверг, 7 Июня 2018 18:49

АрмИнфо. Важнейший посыл программы нового правительства состоит в готовности Кабмина Армении вести борьбу с коррупцией и тенью. Все остальное - производные.

Об этом заявил министр финансов Армении Атом Джанджухазян 7 июня в парламенте, комментируя корреспонденту АрмИнфо обвинения оппонентов программы правительства в связи с тем, что "документ не содержит конкретных цифр и сроков, и тем самым ничем не подкреплен и является манифестом добрых пожеланий",

Глава армянского Минфина отметил, что нигде в мире документально не зафиксированы требования составления подобных документов, на которые могут ссылаться оппоненты программы. Каждое правительство, как отметил он, свободно в своем выборе структуры и содержания программы. В данном контексте, любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений.

Помимо этого, программа правительства не единственный документ, который служит ориентиром для будущего развития страны. Есть множество различных документов, в которых более конкретно будут отражены цели кабмина.

Важнейшим моментом, как считает Атом Джанджухазян, является то, что правительство в своей программе отразило актуальные проблемы армянской экономики, решение которых обеспечит экономический рост страны - от борьбы с коррупцией и тенью до искоренения монополий и развития конкурентной среды. Осуществление данной политики обеспечит госказне дивиденды в виде дополнительных доходов, что, в свою очередь в дальнейшем обязательно приведет к положительным результатам для экономики страны. Между тем, как показывает практика, наличие цифровых показателей в программе правительства не всегда гарантирует обеспечение экономического роста, и - наоборот. Главное, как отметил министр, наличие искренних намерений властей обеспечить рост и благосостояние населения.

Отметим, что неделей ранее правительство Армении опубликовало программу нового Кабмина. Шестая глава программы посвящена последовательному экономическому развитию. В этом контексте отмечается важность обеспечения экономической конкуренции и борьба с монополиями; борьба с тенью и увеличение государственных доходов; социальный эффект экономического развития, рост занятости, преодоление бедности. Отмечаются также приоритеты экономического развития - высокие технологии, сельское хозяйство, туризм. Правительство отмечает, что главной причиной экономического застоя в Армении в последние десятилетия были дефицит конкуренции и равных экономических возможностей. "Ничто не может компенсировать недостаток справедливости и конкуренции. Обеспечение конкуренции и справедливости должно быть признано неотъемлемой составляющей экономического развития", - говорится в программе. Как провозглашает документ, новое правительство уверено, что состоявшаяся в апреле-мае текущего года <бархатная революция> вызвала позитивные экономические, инвестиционные и туристические ожидания.