Четверг, 7 Июня 2018 18:13

АрмИнфо. Ереванский коньячный завод, производящий легендарные армянские коньяки АРАРАТ, стал генеральным партнером Гуманитарной инициативы <Аврора>. Компанияя внесет свой вклад в проведение церемонии вручения премии <Аврора> 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда IDeA.

<Для Ереванского коньячного завода уже стало доброй традицией поддерживать Гуманитарную инициативу <Аврора> и ее миссию по чествованию современных героев и поискам решений самых острых гуманитарных проблем, - заявила директор по маркетингу и продажам Ереванского коньячного завода Карин Мадельрье. Она заметила, что АРАРАТ был с <Авророй> с момента ее создания и помог провести церемонии 2016 и 2017 года. <Миссии АРАРАТа и Гуманитарной инициативы <Аврора> во многом совпадают, поскольку мы стремимся поведать всему миру о культуре и богатейшем наследии Армении. В этом году наша компания рада пригласить гостей <Авроры> на торжественный ужин под названием <ARARAT Generous Dinner, Tribute to Aurora Heroes> и разделить с ними момент искренней благодарности>, - сказала К. Мадельрье.

Генпартнерами церемонии стали также <Панармениан Медиа Групп> и гостиница the Alexander, Luxury Collection Hotel, Yerevan.

Согласно источнику, гуманитарную инициативу <Аврора> создали в 2015 году три единомышленника, решивших отдать дань памяти жертвам

Геноцида армян, поддерживая проекты, чествующие их спасителей. С тех пор к проекту присоединились более 300 человек и организаций, вдохновленные намерением воплотить в действие благодарность целого народа. Дополнительные ресурсы позволяют Гуманитарной инициативе <Аврора> запустить проекты, направленные на решение актуальных проблем, и подарить надежду на лучшее будущее тем, кому она так нужна. <Аврора> призывает тех, кому посчастливилось быть спасенным и получить шанс начать новую жизнь, выразить свою благодарность на деле и стать новым поколением спасителей. Так продолжится эстафета добра, сопереживание придет на смену сочувствию, а мы, воздавая должное памяти уцелевших, примем каждого, кто верит в общечеловеческие ценности.

Отметим, что Легендарные армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском Коньячном Заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц. При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АРАРАТ выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской Завода. В 1998 году Ереванский Коньячный Завод вошел в международную компанию Pernod Ricard (Перно Рикар), мирового лидера в сфере премиального алкоголя.