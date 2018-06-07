Четверг, 7 Июня 2018 18:08

АрмИнфо. Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

Отвечая на вопрос АПА о том, планируется ли в ближайшее время проведение встреч на высоком уровне по нагорно-карабахскому конфликту, российский сопредседатель ответил, что все эти вопросы будут обсуждаться во время визита сопредседателей в Армению. "В ближайшие дни мы посетим Армению. Там будут проведены переговоры по этим вопросам. Мы, сопредседатели, пока не знакомы с новым министром иностранных дел Армении. Главная цель нашего визита - знакомство с новым руководством Армении", - подчеркнул Попов.

Ранее, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что сопредседатели МГ ОБСЕ 13 июня посетят Ереван, где проведут встречу с руководством страны. По его словам, после проведенных переговоров будет намечен дальнейший график взаимодействий по карабахскому урегулированию.