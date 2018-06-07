Четверг, 7 Июня 2018 17:47

АрмИнфо. Директор Армянского института по международным делам и проблемам безопасности Степан Сафарян в интервью АрмИнфо фиксирует промежуточные итоги "бархатной революции". Рассуждает о возможных сценариях разрешения внутриполитического кризиса в Армении. Оценивает политику нового руководства Армении в арцахском урегулировании, делится видением последних внутриполитических трансформаций в Арцахе.

Какие промежуточные итоги и будущие направления и цели "бархатной революции" мы можем зафиксировать уже сегодня?

Определенным итогом "бархатной революции" в Армении можно считать 8 мая - день назначения Никола Пашиняна премьер-министром, после чего с согласия парламентского большинства в лице РПА было сформировано правительство и утверждена его программа. Понятно, что основной целью Пашиняна сегодня является институционализация достижений "бархатной революции" посредством проведения досрочных парламентских выборов, поскольку понятно, что руководить страной с улицы долгое время невозможно.

В этой связи возникает вопрос - удастся ли нам преодолеть второй водораздел в виде согласия парламента на проведение досрочных выборов также без особых потрясений? Особенно в условиях когда после 8 мая РПА постепенно выходит из шокового состояния, выражает собственную позицию и даже встает в позу оппозиционера. В этой связи уже видно желание республиканцев попытаться сыграть на время с целью дождаться изнашивания ресурса общественного доверия и понижения уровня общественного содействия правительству. При этом, республиканцы будут всеми силами стараться сохранить большинство в парламенте, и, конечно же, сам парламент с целью по-возможности легкого возвращения власти в свои руки.

И что помимо общественной поддержки этому сегодня противопоставляет Пашинян?

Выбор Николом Пашиняном определенных мишеней в процессе установления законности, борьбы с коррупцией и т.д. очевиден. Также очевиден политический эффект от борьбы с этими мишенями. Республиканцам дали понять, что либо внеочередные выборы будут организованы без них, либо в согласии с ними. После же попыток олигархического крыла РПА саботировать деятельность нового правительства посредством "бунта супермаркетов" Пашинян ясно дал понять, что либо РПА вообще перестанет быть парламентским большинством, либо пойдет на сотрудничество. Последнее заявление спикера республиканцев Эдуарда Шармазанова проливает свет на очередное разрешение очередной ситуации. Он заявил, что основной состав республиканцев проголосует "против" программы правительства, гвоздем которой является проведение внеочередных выборов. Однако, при этом он анонсировал готовность республиканцев сделать все для утверждения этой же программы. Иными словами, РПА пытается избежать угрозы роспуска парламента, при этом, прекрасно понимая способность Пашиняна вообще лишить их фракции в этом парламенте. К сожалению, в свое время РПА вовлекла в ряды и криминал, и олигархию, привлечение коих к предусмотренной за те или иные деяния уголовной ответственности, никоим образом не может и не будет рассматриваться как политические преследования. Упрекать Пашиняна за уничтожение криминала или давление на олигархию с целью возвращения в налоговое поле никто не будет. Соответственно, отказываясь давать формальное согласие на проведение внеочередных выборов в течение года, неформально, республиканцы готовы поддержать деятельность правительства Пашиняна в обмен на его отказ окончательно развалить их партию.

А это удовлетворит Пашиняна?

Не думаю, поскольку отказываясь поддерживать программу его правительства, республиканцы тем самым отказываются проводить внеочередные выборы. С другой стороны, это же самая программа, судя по всему, парламентом в конце концов все же будет утверждена. Тем самым эта программа, так или иначе, станет легитимным документом, ведущим страну к внеочередным выборам. И тут мы видим появление весьма интересной и щекотливой ситуации, в которой дальнейшие действия республиканцев будут зависеть от дальнейших настроений в нашем обществе.

Логика республиканцев понятна. Непонятна в таком случае логика Пашиняна. Что ему сегодня мешает надавить чуть посильнее и окончательно развалить РПА, открыв тем самым прямой путь к внеочередным выборам?

Мне кажется, политические договоренности с той же РПА. Мы должны понимать, что после 22 апреля процессы перетекли именно в русло политических договоренностей, положить конец которым не так уж желательно. В конце концов, 8 мая была достигнута договоренность отказа от насилия всеми. Соответственно, нарушение Пашиняном в час X собственных обещаний, действия в направлении развала РПА, будут означать выход на поле политической неопределенности, на котором у него не будет никаких гарантий успеха.

Вы усматриваете на этом поле политической неопределенности внешние факторы?

Пока что я вижу полное отсутствие извне противников смены власти в Армении. Однако, также я вижу вполне выраженный интерес повлиять на окончательный исход событий в нашей стране. И здесь наиболее очевидно проявляется российский фактор. Представляется, что в Москве все еще не считают Никола Пашиняна и его правительство основной командой. Конечно, это отнюдь не означает, что там не посчитают его основной командой в будущем. Все будет зависеть от действий и шагов самого Пашиняна. Однако, создается впечатление, что в Москве все же, хотели увидеть в Армении после 23 апреля развитие несколько иного сценария, в котором в главная роль отводилась бы Карену Карапетяну. В частности, в Москве, я считаю, очень бы хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились и с Николом Пашиняном. Сценарий развития не прошел, поскольку действия России против Никола Пашиняна и митингующих в его поддержку автоматически привели бы к росту антироссийских настроений. Поэтому в Москве постарались, по возможности, стабилизировать кризисную ситуацию, понять и определить свои дальнейшие шаги. В случае сохранения и усиления недоверия в отношении Пашиняна, в Москве могут попытаться найти и усилить в Армении наиболее доверенного игрока.

Карена Карапетяна?

Не исключено. Впрочем, им может стать любой участник революционной команды, тот же Гагик Царукян. Однако, в случае если русским это не удастся, или же они посчитают реализацию подобного сценария нецелесообразной, Москва попытается сгладить те углы политики Пашиняна, которые им не нравятся. Особенно учитывая существующую на данный момент в той или иной степени зависимость всех армянских игроков от российского фактора. В любом случае, мне кажется, что на данный момент окончательной концепции российского сценария по Армении нет.

Судя по заявлениям Пашиняна по арцахской тематике, новый армянский премьер пытается вести в данном направлении новую переговорную линию. Насколько она реалистична и не станет ли очередным, тем самым углом, которые Москва пытается сгладить?

Я считаю эту линию весьма правильной. И заявления о необходимости участия Арцаха в переговорном процессе приветствовал даже тогда, когда их делал Серж Саргсян. С точки зрения урегулирования проблемы представляется правильным именно данный подход. Другой вопрос, насколько это удалось Сержу Саргсяну и насколько удастся Николу Пашиняну. Однако, трехсторонний переговорный формат вполне реалистичен, поскольку он уже имел место быть до 1998 года, хотел того Азербайджан или не хотел. И голос Степанакерта был вполне легитимен и весом во всех обсуждениях и переговорах вплоть до 1998 года, что зафиксировано во всех основополагающих документах МГ ОБСЕ. В этом свете, я оцениваю стремление Никола Пашиняна возвратить Арцах за стол переговоров как вполне реалистичное. И если для достижения этой цели Сержу Саргсяну не хватало внутренней легитимности, то у Никола Пашиняна эта легитимность есть. Соответственно, новый армянский премьер вполне может идти по данному пути до победного конца. Конечно же, в условиях приспособления всех игроков к существующей в процессе годами заболоченности, капризам Баку, путь этот будет нелегким, однако, отказываться от него ни в коем случае нельзя. В этом свете, считаю необходимым проведение Арменией четкой линии - переговорами могут считаться лишь встречи в трехстороннем формате. Все остальное - подготовительные работы к переговорам или просто разговоры.

Имеет ли продвижение азербайджанских ВС на нейтральной территории в Нахиджеване политический подтекст. Иными словами может ли это рассматриваться как демарш в ответ на заявления нового руководства Армении?

На мой взгляд, это часть стратегии Азербайджана. Баку избрал в 2016 году именно вариант локальной войны на уровне Арцах Азербайджан явно не от хорошей жизни. Они прекрасно понимали, что в случае широкомасштабной войны Нахиджеван автоматически и немедленно будет в нее вовлечен как только в нее будет вовлечена Армения. Нахиджеван же является ахиллесовой пятой Азербайджана, причем как в военном, так и политическом смысле. Нахиджеван создает предпосылки как участия, так и неучастия в предполагаемой войне других акторов. К примеру, участие Турции в возможных баталиях с участием ее протектората Нахиджевана немедленно приведет к вмешательству России. В подобной ситуации Арцах и его проблема уйдет на второй и даже на третий план, уступив место очередной русско-турецкой войне. Поэтому, на мой взгляд, речь идет лишь об укреплении оборонительных позиций азербайджанских ВС, и сегодня находящихся под практически 100%-ым контролем ВС Армении. Иными словами, Баку пытается усилить свои возможности контроля над армянской территорией, одновременно пытаясь решать пропагандистские задачи.

Отставка части руководства Арцаха - продолжение процессов в Армении или же в Арцахе ситуация разворачивается сугубо в рамках внутренней повестки?

В Арцахе, конечно же, может быть ряд довольно специфичных факторов, однако, в первую очередь последние события представляются мне все же волнами революции в Армении. При всей самостоятельности наших политических систем, тем не менее, логика их развития имеет тесную взаимосвязь. Поэтому, стремление арцахцев не остаться в стороне от успехов соотечественников в Армении лично мне вполне понятно и вопросов не вызывает. Арцахцы также хотят остановить усугубляющийся авторитаризм, произвол и все то, что остановили соотечественники в Армении. Иными словами, все это происходит в Арцахе на основе объективно существующего недовольства властью. При этом, я отнюдь не исключаю появления извне бенефициариев, пытающихся использовать "арцахский бархат" для определенной трансформации статус-кво от 1994 года. Не исключено, что последние события в Арцахе являются частью большого геополитического плана. В обоих случаях речь идет, как минимум, одном конфликте интересов - противопоставлении обновленных мадридских принципов, весьма условным, недоработанным планом Лаврова. Плюс к этому существует и третий вариант - не делать ровно ничего и сохранять имеющийся статус-кво. И все эти три варианта сталкивались прошедшие десятилетия и продолжают сталкиваться и сегодня.