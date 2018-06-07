﻿
 Четверг, 7 Июня 2018 17:47
Давид Степанян

В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном

В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном

АрмИнфо. Директор Армянского института по международным делам и проблемам безопасности  Степан Сафарян в интервью АрмИнфо фиксирует промежуточные итоги "бархатной революции". Рассуждает о возможных сценариях разрешения внутриполитического кризиса в Армении. Оценивает политику нового руководства Армении в арцахском урегулировании, делится видением последних внутриполитических трансформаций в Арцахе.   

 

 

 

Какие промежуточные итоги и будущие направления и цели "бархатной революции" мы можем зафиксировать уже сегодня?

 

Определенным итогом "бархатной революции" в Армении можно считать 8 мая - день назначения Никола Пашиняна премьер-министром, после чего с согласия парламентского большинства в лице РПА было сформировано правительство и утверждена его программа. Понятно, что основной целью Пашиняна сегодня является институционализация достижений "бархатной революции" посредством проведения досрочных парламентских выборов, поскольку понятно, что руководить страной с улицы долгое время невозможно.

В этой связи возникает вопрос - удастся ли нам преодолеть второй водораздел в виде согласия парламента на проведение досрочных выборов также без особых потрясений?  Особенно в условиях когда после 8 мая РПА постепенно выходит из шокового состояния, выражает собственную позицию и даже встает в позу оппозиционера. В этой связи уже видно желание республиканцев попытаться сыграть на время с целью дождаться изнашивания ресурса общественного доверия и понижения уровня общественного содействия правительству. При этом, республиканцы будут всеми силами стараться сохранить большинство в парламенте, и, конечно же, сам парламент с целью по-возможности легкого возвращения власти в свои руки.

 

И что помимо общественной поддержки этому сегодня противопоставляет Пашинян?

 

Выбор Николом Пашиняном определенных мишеней в процессе установления законности, борьбы с коррупцией и т.д. очевиден. Также очевиден политический эффект от борьбы с этими мишенями. Республиканцам дали понять, что либо внеочередные выборы будут организованы без них, либо в согласии с ними. После же попыток олигархического крыла РПА саботировать деятельность нового правительства посредством "бунта супермаркетов" Пашинян ясно дал понять, что либо РПА вообще перестанет быть парламентским большинством, либо пойдет на сотрудничество. Последнее заявление спикера республиканцев Эдуарда Шармазанова проливает свет на очередное разрешение очередной ситуации. Он заявил, что основной состав республиканцев проголосует "против" программы правительства, гвоздем которой является проведение внеочередных выборов. Однако, при этом он анонсировал готовность республиканцев сделать все для утверждения этой же программы. Иными словами, РПА пытается избежать угрозы роспуска парламента, при этом, прекрасно понимая способность Пашиняна вообще лишить их фракции в этом парламенте. К сожалению, в свое время РПА вовлекла в ряды и криминал, и олигархию, привлечение коих к предусмотренной за те или иные деяния уголовной ответственности, никоим образом не может и не будет рассматриваться как политические преследования. Упрекать Пашиняна за уничтожение криминала или давление на олигархию с целью возвращения в налоговое поле никто не будет. Соответственно, отказываясь давать формальное согласие на проведение внеочередных выборов в течение года, неформально, республиканцы готовы поддержать деятельность правительства Пашиняна в обмен на его отказ окончательно развалить их партию.

 

А это удовлетворит Пашиняна?

 

Не думаю, поскольку отказываясь поддерживать программу его правительства, республиканцы тем самым отказываются проводить внеочередные выборы. С другой стороны, это же самая программа, судя по всему, парламентом в конце концов все же будет утверждена. Тем самым эта программа, так или иначе, станет легитимным документом, ведущим страну к внеочередным выборам. И тут мы видим появление весьма интересной и щекотливой ситуации, в которой дальнейшие действия республиканцев будут зависеть от дальнейших настроений в нашем обществе.

 

Логика республиканцев понятна. Непонятна в таком случае логика Пашиняна. Что ему сегодня мешает надавить чуть посильнее и окончательно развалить РПА, открыв тем самым прямой путь к внеочередным выборам?

 

Мне кажется, политические договоренности с той же РПА. Мы должны понимать, что после 22 апреля процессы перетекли именно в русло политических договоренностей, положить конец которым не так уж желательно. В конце концов, 8 мая была достигнута договоренность отказа от насилия всеми. Соответственно, нарушение Пашиняном в час X собственных обещаний, действия в направлении развала РПА, будут означать выход на поле политической неопределенности, на котором у него не будет никаких гарантий успеха.  

 

Вы усматриваете на этом поле политической неопределенности внешние факторы?  

 

Пока что я вижу полное отсутствие извне противников смены власти в Армении. Однако, также я вижу вполне выраженный интерес повлиять на окончательный исход событий в нашей стране. И здесь наиболее очевидно проявляется российский фактор. Представляется, что в Москве все еще не считают Никола Пашиняна и его правительство основной командой. Конечно, это отнюдь не означает, что там не посчитают его основной командой в будущем. Все будет зависеть от действий и шагов самого Пашиняна. Однако, создается впечатление, что в Москве все же, хотели увидеть в Армении после 23 апреля развитие несколько иного сценария, в котором в главная роль отводилась бы Карену Карапетяну. В частности, в Москве, я считаю, очень бы хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились и с Николом Пашиняном. Сценарий развития не прошел, поскольку действия России против Никола Пашиняна и митингующих в его поддержку автоматически привели бы к росту антироссийских настроений. Поэтому в Москве постарались, по возможности, стабилизировать кризисную ситуацию, понять и определить свои дальнейшие шаги. В случае сохранения и усиления недоверия в отношении Пашиняна, в Москве могут попытаться найти и усилить в Армении наиболее доверенного игрока.

 

Карена Карапетяна?

 

Не исключено. Впрочем, им может стать любой участник революционной команды, тот же Гагик Царукян. Однако, в случае если русским это не удастся, или же они посчитают реализацию подобного сценария нецелесообразной, Москва попытается сгладить те углы политики Пашиняна, которые им не нравятся. Особенно учитывая существующую на данный момент в той или иной степени зависимость всех армянских игроков от российского фактора. В любом случае, мне кажется, что на данный момент окончательной концепции российского сценария по Армении нет.

 

Судя по заявлениям Пашиняна по арцахской тематике, новый армянский премьер пытается вести в данном направлении новую переговорную линию. Насколько она реалистична и не станет ли очередным, тем самым углом, которые Москва пытается сгладить?

 

Я считаю эту линию весьма правильной. И заявления о необходимости участия Арцаха в переговорном процессе приветствовал даже тогда, когда их делал Серж Саргсян. С точки зрения урегулирования проблемы представляется правильным именно данный подход. Другой вопрос, насколько это удалось Сержу Саргсяну и насколько удастся Николу Пашиняну. Однако, трехсторонний переговорный формат вполне реалистичен, поскольку он уже имел место быть до 1998 года, хотел того Азербайджан или не хотел. И голос Степанакерта был вполне легитимен и весом во всех обсуждениях и переговорах вплоть до 1998 года, что зафиксировано во всех основополагающих документах МГ ОБСЕ. В этом свете, я оцениваю стремление Никола Пашиняна возвратить Арцах за стол переговоров как вполне реалистичное. И если для достижения этой цели Сержу Саргсяну не хватало внутренней легитимности, то у Никола Пашиняна эта легитимность есть. Соответственно, новый армянский премьер вполне может идти по данному пути до победного конца. Конечно же, в условиях приспособления всех игроков к существующей в процессе годами заболоченности, капризам Баку, путь этот будет нелегким, однако, отказываться от него ни в коем случае нельзя. В этом свете, считаю необходимым проведение Арменией четкой линии - переговорами могут считаться лишь встречи в трехстороннем формате. Все остальное - подготовительные работы к переговорам или просто разговоры.

 

Имеет ли продвижение азербайджанских ВС на нейтральной территории в Нахиджеване политический подтекст. Иными словами может ли это рассматриваться как демарш в ответ на заявления нового руководства Армении?

 

На мой взгляд, это часть стратегии Азербайджана. Баку избрал в 2016 году именно вариант локальной войны на уровне Арцах Азербайджан явно не от хорошей жизни. Они прекрасно понимали, что в случае широкомасштабной войны Нахиджеван автоматически и немедленно будет в нее вовлечен как только в нее будет вовлечена Армения. Нахиджеван же является ахиллесовой пятой Азербайджана, причем как в военном, так и политическом смысле. Нахиджеван создает предпосылки как участия, так и неучастия в предполагаемой войне других акторов. К примеру, участие Турции в возможных баталиях с участием ее протектората Нахиджевана немедленно приведет к вмешательству России. В подобной ситуации Арцах и его проблема уйдет на второй и даже на третий план, уступив место очередной русско-турецкой войне. Поэтому, на мой взгляд, речь идет лишь об укреплении оборонительных позиций азербайджанских ВС, и сегодня находящихся под практически 100%-ым контролем ВС Армении. Иными словами, Баку пытается усилить свои возможности контроля над армянской территорией, одновременно пытаясь решать пропагандистские задачи.

 

Отставка части руководства Арцаха  - продолжение процессов в Армении или же в Арцахе ситуация разворачивается сугубо в рамках внутренней повестки?

 

В Арцахе, конечно же, может быть ряд довольно специфичных факторов, однако, в первую очередь последние события представляются мне все же волнами революции в Армении. При всей самостоятельности наших политических систем, тем не менее, логика их развития имеет тесную взаимосвязь. Поэтому, стремление арцахцев не остаться в стороне от успехов соотечественников в Армении лично мне вполне понятно и вопросов не вызывает. Арцахцы также хотят остановить усугубляющийся авторитаризм, произвол и все то, что остановили соотечественники в Армении. Иными словами, все это происходит в Арцахе на основе объективно существующего недовольства властью. При этом, я отнюдь не исключаю появления извне бенефициариев, пытающихся использовать "арцахский бархат" для определенной трансформации статус-кво от 1994 года. Не исключено, что последние события в Арцахе являются частью большого геополитического плана. В обоих случаях речь идет, как минимум, одном конфликте интересов - противопоставлении обновленных мадридских принципов, весьма условным, недоработанным планом Лаврова. Плюс к этому существует и третий вариант - не делать ровно ничего и сохранять имеющийся статус-кво. И все эти три варианта сталкивались прошедшие десятилетия и продолжают сталкиваться и сегодня. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Никол Пашинян рассказал о Никол Пашинян рассказал о "волшебной палочке" в руках нынешнего правительства
Армен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи АмерикиАрмен Саркисян принял сопредседателей Армянской ассамблеи Америки
Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении Ереван отреагировал на высказывания Алиева о властях Армении
Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0Никол Пашинян обнародовал основной показатель программы правительства - эта цифра 0
Группа компаний Группа компаний "Ташир" опровергает слухи о том, что Самвел Карапетян создает политическую партию в преддверии досрочных выборов в парламент Армении
Парламент Армении принял программу правительстваПарламент Армении принял программу правительства
Атом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представленийАтом Джанджухазян: Любая критика в адрес программы нового кабмина - это всего лишь плод личных субъективных представлений
Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018Легендарный армянский коньяк АРАРАТ - генеральный партнер церемонии вручения премии <Аврора> - 2018
Попов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством АрменииПопов: Главная цель визита в регион - знакомство с новым руководством Армении
Мнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликтаМнацаканян: Армения высоко ценит вклад России, направленный на исключительно мирное урегулирование карабахского конфликта
В Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противникаВ Армении российские летчики уничтожили станции РЭБ условного противника
Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верховПремьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
Глава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус АрцахаГлава МИД Армении российским законодателям: Для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха
Артур Григорян:  Германия является важным и лучшим партнером АрменииАртур Григорян:  Германия является важным и лучшим партнером Армении
Под подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес ВарданянПод подписку о невыезде освобожден очередной член группы <Сасна Црер> Ованес Варданян
Вице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой моделиВице-спикер: В Армении начинается процесс разрушения действующей системы управления и начинается создание новой модели
Премьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформамПремьер: Мы не планируем рисовать цифры, а готовимся к серьезным содержательным реформам
Лавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и АрмениейЛавров убежден: переговоры с армянским коллегой будут способствовать дальнейшему продвижению союзнических отношений между Россией и Арменией
Давид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министромДавид Тоноян: Я сам инициировал проверки в МЧС в бытность свою министром
Министр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильнымиМинистр: Вооруженные силы Армении должны стать более боеспособными, более гибкими, более мобильными
Тоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективыТоноян: Начатые при бывшем министре обороны реформы будут продолжены, при необходимости в них будут внесены коррективы
Министр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границеМинистр: Последние волнения в Арцахе не повлияют на ситуацию в зоне карабахского конфликта и на армяно-азербайджанской границе
Советник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СКСоветник председателя Следственного комитета Армении ответила на заявление Генпрокуратуры о халатности СК
Посол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июняПосол: Болгария ратифицирует рамочное соглашение Армения-ЕС до конца июня
Ара Айвазян по совместительству назначен послом Армении в ПанамеАра Айвазян по совместительству назначен послом Армении в Панаме
Лавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеровЛавров: Отношения между Россией и Арменией - это отношения союзников и стратегических партнеров
SliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежиSliceConsulting и международная организация AITC 17-26 августа организовывают очередную летнюю бизнес-школу для одаренной молодежи
Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБПашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
Лавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол  переговоров - мы будем уважать это решениеЛавров: Если стороны карабахского конфликта договорятся о возвращении Нагорного Карабаха за стол  переговоров - мы будем уважать это решение
С 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градусаС 7- 8 июня температура воздуха в Армении понизится на 2-3 градуса
Арестован сын бывшего главы СНБ АрцахаАрестован сын бывшего главы СНБ Арцаха
Член группы Член группы "Сасна Црер" Тигран Саркисян освобожден под подписку о невыезде
Пашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБПашинян: уход депутатов РПА не является следствием действий СНБ
Н.Пашинян: При разработке программы правительства Армении большое внимание было уделено публичному компонентуН.Пашинян: При разработке программы правительства Армении большое внимание было уделено публичному компоненту
Премьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верховПремьер: коррупционные разоблочения дойдут до самых верхов
Пашинян заверил: в ближайшее время будет назначен новый глава СюникаПашинян заверил: в ближайшее время будет назначен новый глава Сюника
Премьер-министр РА: Проблемы вооруженных сил станут первоочередными задачами для правительства АрменииПремьер-министр РА: Проблемы вооруженных сил станут первоочередными задачами для правительства Армении
Посол Болгарии: Фотовыставка Ладислава Цветкова Посол Болгарии: Фотовыставка Ладислава Цветкова "Красочная Болгария" может способствовать развитию культурного туризма с Арменией
Премьер-министр: Для успеха переговоров по Карабаху нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумагеПремьер-министр: Для успеха переговоров по Карабаху нужно, чтобы достигнутые договоренности не оставались на бумаге
Премьер: Необходимо создать условия для вовлечения лучших представителей армянской диаспоры в систему управления АрмениейПремьер: Необходимо создать условия для вовлечения лучших представителей армянской диаспоры в систему управления Арменией
Премьер: Судебная система в Армении должна стать подлинно независимойПремьер: Судебная система в Армении должна стать подлинно независимой
В офисе второго президента Армении отреагировали на публикацию в одном из СМИ касательно допроса бывшего командующего внутренними войскамиВ офисе второго президента Армении отреагировали на публикацию в одном из СМИ касательно допроса бывшего командующего внутренними войсками
МИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-МнацаканянМИД России представил детали повестки предстоящей встречи Лавров-Мнацаканян
Депутатом Национального Собрания Армении от партии АРФ Депутатом Национального Собрания Армении от партии АРФ "Дашнакцутюн" стал Спартак Сейранян
Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
Заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов  Армении Айк Арутюнян подал в отставкуЗаместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов  Армении Айк Арутюнян подал в отставку
Электросети Армении предупреждают об отключениях 7-го июняЭлектросети Армении предупреждают об отключениях 7-го июня
Прокуратура выявила халатность в деятельности Следственного Комитета по делу об аресте мэра МасисаПрокуратура выявила халатность в деятельности Следственного Комитета по делу об аресте мэра Масиса
КГД: Предотвращена очередная попытка контрабандной перевозки наркотиковКГД: Предотвращена очередная попытка контрабандной перевозки наркотиков
Министр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничестваМинистр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества
Президент Арцаха назначил госминистром страны бывшего министра финансов Григория МартиросянаПрезидент Арцаха назначил госминистром страны бывшего министра финансов Григория Мартиросяна
Глава МИД Арцаха принял члена попечительского совета The HALO TrustГлава МИД Арцаха принял члена попечительского совета The HALO Trust
Католикос Гарегин Второй пригласил участников акции протеста, требующих его отставки, на встречуКатоликос Гарегин Второй пригласил участников акции протеста, требующих его отставки, на встречу
Жирайр Сефилян: Освобождение политических заключенных является вопросом днейЖирайр Сефилян: Освобождение политических заключенных является вопросом дней
В Армении зафиксировано еще одно землетрясениеВ Армении зафиксировано еще одно землетрясение
Замминистра обороны: Ситуация на границе нормальная, причин для беспокойств нетЗамминистра обороны: Ситуация на границе нормальная, причин для беспокойств нет
Евросоюз опубликовал доклад: Евросоюз опубликовал доклад: "Отношения Армения-ЕС на новой высоте"
Источник: Новым госминистром Арцаха станет действующий министр финансов республикиИсточник: Новым госминистром Арцаха станет действующий министр финансов республики
Экс-госминистр Арцаха попытался объяснить причины своей отставкиЭкс-госминистр Арцаха попытался объяснить причины своей отставки
Фигуранта дела о Фигуранта дела о "Сасна црер" выпустили на свободу под подписку о невыезде

Интервью
В Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом ПашиняномВ Москве хотели видеть на месте Сержа Саргсяна Карена Карапетяна, но смирились с Николом Пашиняном
Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военныхРачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Смбат Насибян: Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом        
Ованес Игитян : Под давлением Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающеесяСергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликтаАрман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядкаМанвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и  Израилем придает Армении больше шансов на развитие  
Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездойАндрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного КавказаРубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулированияНил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобностиТомас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и АзербайджанаЛоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативностьВагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента АрменииАрам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента АрменииСаро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысячКиро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет менятьсяЭрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружениюАрмен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом годуРасим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этническийГагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для  обеспечения безопасного развития атомной энергетики
Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкцийВардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного вниманияСергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальностьАлександр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает  армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативностьМасис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
Комментируемые
Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять Алиев надеется, что новое руководство Армении не будет повторять "ошибок прежней власти" по урегулированию карабахского конфликта
Премьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в ТурцииПремьер Израиля перенес дебаты в Кнессете о геноциде армян до завершения выборов в Турции
Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  Константин Орбелян: Один человек может сделать многое, тем более, если у него есть такие надежные партнеры  
Правительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политикиПравительство Армении представило свою программу: от повышения доверия населения к правоохранительным органам и внеочередных выборов, до приоритетов внешней политики
МИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос СтепанакертаМИД: В карабахских переговорах решающим должен быть голос Степанакерта
Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)Посол: Благодаря усилиям Казахстана впервые с начала военного конфликта в САР удалось усадить правительство и вооруженные оппозиционные группы за один стол переговоров (video)
Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташеАрмения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношенийПашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорахГлава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерствоЕреван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликтаЕреван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговорыВ Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимоНИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаровПремьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимуществаСмбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству АрменииПосол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставкуТарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД АрменииЭдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладовБанк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в АрменииНикол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страныПрезидент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФПосольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром СукиасяномСМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
Никол Пашинян:  Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит Никол Пашинян:  Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит 
Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола ПашинянаАрарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
Более 100 журналистов из крупных международных  СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страныБолее 100 журналистов из крупных международных  СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в АрменииЕреван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействиеПашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”  Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”  
Поиск по дням

2013 , 2014