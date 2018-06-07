Четверг, 7 Июня 2018 17:38

АрмИнфо. Армения высоко ценит вклад России, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, направленный на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Об этом 7 июня в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, по итогам переговоров, заявил министр иностранных дел Армении Зоргаб Мнацаканян.

"Естественно c моим российским коллегой коснулись ряда актуальных региональных и международных вопросов, особое внимание было уделено нагорно-карабахскому урегулированию. Мы высоко ценим вклад России, вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ, направленные на исключительно мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Мы готовы продолжить совместные усилия, направленные на создание условий для продвижения переговорного процесса. На данном этапе мы работаем над вовлечением в переговорный процесс и обеспечением его непрерывности. Остается неизменной точка опоры - это статус и безопасность народа Нагорного Карабаха, и переговоры, направленные на разрешение этих вопросов", - подчеркнул Мнацаканян.

В тоже время армянский министр сообщил, что в ходе переговоров с российским коллегой он подтвердил твердый настрой Армении на поступательное развитие многопланового союзнического взаимодействия с Россией. По его словам, армянская сторона придает важность стратегическому сотрудничеству с Россией и официальный Ереван намерен и далее продвигать это сотрудничество на основе принципов, закрепленных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г. "Мы детально обсудили широкий спектр вопросов нашей двусторонней и многосторонней повестки с целью дальнейшего углубления и расширения наших союзнических отношений. Интенсивность нашего взаимодействия и их глубина действительно обязыва.т нас предпринимать новые усилия по обеспечению их продолжительности. Основной акцент будет сделан на развитие двусторонних отношений, взаимной поддержке и координации партнерства на многосторонних платформах, призванная поддерживать наше двустороннее взаимодействие. Мы настроены развивать и расширять наше взаимодействие во всех областях, в том числе и рамках ОДКБ и ЕАЭС. Эти намерения уже были подтверждены на встречах в верхах между главой армянского правительства и президентом России в Сочи. Мы очень рады, что динамика этих встреч сохраняется, и мы ждем новых встреч. Эти принципы заложены программе правительства, озвученные сегодня в парламенте и мы верны последовательности нашего курса в отношениях с Россией, имеющих для нас важное значение", - отметил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Мнацаканян проинформировал, что на встрече обсуждался также вопрос координации действий двух стран в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, СЕ, ОЧЭС, и на других площадках.

С удовлетворением, добавил он, стороны коснулись продолжительной активизации взаимодействия в экономической сфере, роста двустороннего товарооборота. Была подчеркнута обоюдная заинтересованность в повышении таких важных механизмов двустороннего взаимодействия как в рамках межпарламентской и межправительственной комиссии, и межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.