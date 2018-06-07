Четверг, 7 Июня 2018 17:19

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Москву, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провел встречу с депутатами всех политических фракций и сенаторами Госдумы и Совета Федерации России.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, представители российского законодательного органа отметили важность периодических встреч на подобном уровне. При этом они выразили свое содействие дальнейшим шагам, направленным на углубление армяно-российских союзнических отношений и военное сотрудничество.

Коснувшись последних внутриполитических процессов в Армении, Мнацаканян подчеркнул, что они имеют исключительно внутриармняскую повестку, и все изменения произошли в рамках Конституции и закона. Глава МИД Армении представил программу правительства, основные задачи, указанные в нем, а также приоритетные направления внешней политики. В этом контексте армянский министр коснулся перспектив развития двусторонних отношений, подчеркнув, что армяно-российские союзнические отношения естественные и логические.

Стороны высоко оценили межпарламентское взаимодействие как в двустороннем, так и многостороннем формате.

Глава МИД Армении детально коснулся процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подчеркнул важный вклад стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в том числе и России, в мирное разрешение проблемы. Мнацаканян представил позицию Армении по урегулированию конфликта, отметив, что для армянской стороны приоритетным является статус Арцаха и безопасность его населения.