Четверг, 7 Июня 2018 17:16

АрмИнфо. Министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян 7 июня принял посла Германии в Армении Матиаса Кислера, сообщила пресс-служба армянского энергетического ведомства.

Согласно источнику, приветствуя гостя, Артур Григорян отметил, что высоко оценивает содействие правительства ФРГ развитию экономики Армении. Он выразил убеждение, что реализуемые в сфере энергетики проекты будут последовательными и успешными. Министр подчеркнул, что Германия является для Армении важным и лучшим партнером, выразив надежду на продолжение сотрудничества в энергетической сфере по новым инициативам.

В свою очередь, Матиас Кислер от имени правительства Германии заявил о готовности его страны продолжить содействие армянской экономике, используя в сфере энергетики все возможные площадки.

Собеседники обсудили процесс реализации строительства новой ЛЭП Армения- Грузия, обменялись мнениями по перспективам реализации совместных программ в сфере возобновляемой энергетики.

Как ранее сообщало АрмИнфо, техническая комиссия по повышению надежности эксплуатации и эффективности электроэнергетической системы Армении на заседании 15 марта т.г. одобрила техническое задание по строительству новой ЛЭП Армения- Грузия. Техническое задание, сообщила пресс-служба Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА, разработано немецким банком KfW, осуществляющим финансирование программы, и компанией "Фихтнер", победившей в тендере по выявлению консультанта проекта. Согласно техническому заданию, проект разделен на несколько этапов. На первом этапе планировалось модернизировать электрическую подстанцию с напряжением в 220 Кв, построить новую подстанцию с напряжением в 400 кВ, а также возвести новую воздушную линию электропередачи до грузинской границы. На втором этапе предусматривалось построить электрическую подстанцию с напряжением в 500 Кв. Однако в целях повышения эффективности программы теперь планируется задействовать действующие электрические подстанции, модернизация которых менее затратна, чем строительство новых. В то же время, уже на имеющихся площадях, на которых планировалось построить электрическую подстанцию, будет возведена солнечная электростанции, затраты на строительство которой будут сокращены за счет использования уже имеющихся инфраструктур. В результате, стоимость всей программы строительства ЛЭП Армения-Грузия будет сокращена на 30%. Более того, строительство солнечной электростанции позволит сэкономить еще минимум 20% средств. На заседании комиссии было отмечено, что первый эта проекта должен быть завершен не позднее строящейся в настоящее время третьей ЛЭП Иран-Армения. В целом, программа строительства ЛЭП Иран-Армения должна быть завершена параллельно со строящимся вторым энергоблоком Ереванской ТЭС. Напомним, что первые два этапа программы оцениваются в 188,2 млн евро. В этих целях в 2014-2015 годах были подписаны три кредитных соглашения. В частности, 168 млн евро выделил в виде кредита германский банк KfW, еще 10 млн евро кредита предоставит Европейский инвестиционный банк. Ожидается получение еще 10 млн евро в виде гранта от Европейской комиссии. Работы планируется начать в конце 2018 года и завершить до конца 2019 года. Также к концу 2019 года завершится строительство ЛЭП Иран-Армения, что позволит создать энергетический коридор.