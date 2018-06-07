Четверг, 7 Июня 2018 17:08

АрмИнфо. Член группы "Сасна Црер" захватившей в 2016 году здание полка ППС в Ереване, Ованес Варданян освобожден из зала суда. В качестве меры пресечения в отношении последнего была применена подписка о невыезде.

До этого адвокат Варданяна представил судье ходатайство об изменении меры пресечения в отношении его подсудимого. Адвокат утверждал, что состояние здоровья его подопечного и его хорошее поведение являются основанием для изменения меры пресечения. Прокурор не стал возражать против данного ходатайства.

Отметим, что сегодня под подписку о невыезде был освобожден другой член группы Тигран Саркисян. 6 июня на свободу был выпущен другой член группы Арег Кюрегян. В качестве меры пресечения в отношении Кюрегяна суд также избрал подписку о невыезде.

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.