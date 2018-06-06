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 Среда, 6 Июня 2018 20:37
Ани Мшецян

Министр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества

Министр территориального управления и посол США в Армении обсудили перспективы сотрудничества

АрмИнфо. Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян принял посла Соединенных Штатов Америки в Армении Ричарда Миллса и  координатора программ Агентства США по международному развитию (USAID) Адама  Штефана.

Как сообщает пресс-служба министерства, министр выразил благодарность послу США и USAID за активную и постоянную поддержку реформ, проводимых в Армении в области местного самоуправления. Затронув тему органов местного самоуправления и укреплении демократии, министр заявил: "После Бархатной революции у нас создалась удивительная возможность сформировать действительно демократическую страну, и на этом пути наше правительство считает ключевым утверждение демократии на местах".

Папикян подчеркнул, что в процессе оптимизации общин в рамках административно- территориальных реформ, ключевым является вопрос

участия общественности.

В своей речи посол США в Армении заявил, что реформы местного самоуправления наряду с административной и финансовой

децентрализацией общин являются важным фактором повышения авторитета демократии и общественного доверия. Посол отметил, что представители США готовы продолжить поддержку реформ в сфере местного самоуправления и иных первоочередных задач нового правительства.

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