Среда, 6 Июня 2018 20:37

АрмИнфо. Министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян принял посла Соединенных Штатов Америки в Армении Ричарда Миллса и координатора программ Агентства США по международному развитию (USAID) Адама Штефана.

Как сообщает пресс-служба министерства, министр выразил благодарность послу США и USAID за активную и постоянную поддержку реформ, проводимых в Армении в области местного самоуправления. Затронув тему органов местного самоуправления и укреплении демократии, министр заявил: "После Бархатной революции у нас создалась удивительная возможность сформировать действительно демократическую страну, и на этом пути наше правительство считает ключевым утверждение демократии на местах".

Папикян подчеркнул, что в процессе оптимизации общин в рамках административно- территориальных реформ, ключевым является вопрос

участия общественности.

В своей речи посол США в Армении заявил, что реформы местного самоуправления наряду с административной и финансовой

децентрализацией общин являются важным фактором повышения авторитета демократии и общественного доверия. Посол отметил, что представители США готовы продолжить поддержку реформ в сфере местного самоуправления и иных первоочередных задач нового правительства.