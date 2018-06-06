Среда, 6 Июня 2018 19:16

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 6 июня принял члена попечительского совета международной неправительственной организации The HALO Trust Руперта Янгера.

Как сообщает пресс-служба МИД Арцаха, в ходе встречи Руперт Янгер представил Масису Маиляну ход расследования в связи со взрывом мины, произошедшим 29 марта текущего года во время работ The HALO Trust по разминированию в Мартакертском районе Республики Арцах. Стороны подчеркнули важность обеспечения социальной защиты членов семей погибших сотрудников The HALO Trust, а также раненых в результате инцидента.

Во встрече принимали участие также региональный директор The HALO Trust Эшли Бодди и руководитель программы The HALO Trust в Арцахе Майкл Ньютон.

Отметим, что сегодня с представителями организации встретился также президент Арцаха Бако Саакян.