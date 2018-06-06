Среда, 6 Июня 2018 19:12

АрмИнфо. Освобождение политических заключенных является вопросом считанных дней, - заявил сегодня в Аппеляционном суде герой карабахской войны, обвиненный по делу повстанческой группы <Сасна Црер>, руководитель <Предпарламента> Жирайр Сефилян.

"Я думаю мое освобождение, а также освобождение членов "Сасна Црер" и других политических заключенных скоро состоится. Все они должны быть на свободе", - отвечая на вопрос журналистов заметил Сефилян.

Жирайр Сефилян не стал комментировать последние политические события, связанные с <бархатной революцией>, однако добавил, что ему есть что сказать. "Я не буду говорить об этом в деталях до тех пор, пока все не выйдут на свободу. Мы должны поддерживать новое правительство в лице премьер-министра Пашиняна с тем, чтобы приступить к строительству государства" . Сефилян заявил, что с тактической точки зрения в ближайшие месяцы следует отложить любые идеологические разногласия. "Все сознательные силы должны отказаться от разногласий и осуществить очистку страны. Мы придаем большое значение обеспечению хирургического подхода к процессу, потому что монстр, стоящий против нас, сегодня повержен, но он еще не покоится на кладбище. Мы с новым правительвом должны похоронить дракона", - заключил Сефилян.