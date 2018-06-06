Среда, 6 Июня 2018 18:00

АрмИнфо. Ситуация на границе нормальная, причин для беспокойств нет. Об этом в беседе с журналистами заявил замминистра обороны Армении Макар Гамбарян на вопрос о том, возможно ли, что из-за напряженной внутриполитической ситуации в Арцахе активизируется противник.

Коснувшись первоочередных программ Министерства обороны, Гамбарян заявил, что будет существовать дополнительный механизм финансовой дисциплины. "Мы смотрим на прежние финансовые потоки, если можно что-то улучшить или повысить эффективность, тогда определенная работа будет выполнена. В настоящее время случаев злоупотреблений нет", - отметил Гамбарян.

В тоже время он заявил, что в случае необходимости в СНБ будут отправлены документы. Что касается заявления прокуратуры, где говорится о злоупотреблениях, в связи с приобретением одежды для нужд Минобороны, замминистра заявил: "Я тоже выказывал недовольство в связи с поставкой одежды для солдат, данный вопрос находится в центре нашего внимания, но недостатка одежды и проблем с качеством, кажется не было".