Среда, 6 Июня 2018 17:58

АрмИнфо. Европейский Союз сегодня презентовал доклад: "Отношения Армения-ЕС на новой высоте".

Документ опубликован в преддверии первого заседания партнерства Армения-ЕС, который состоится 21 июня и представляет собой анализ отношений между Арменией и ЕС за последние 2, 5 года, а также процессы в РА.

В документе отмечается, что с января 2015 года в отношениях Армения-ЕС зафиксирован существенный прогресс, а переговоры вокруг двустороннего соглашения о партнерстве и временное применение соглашения, а также подведение итогов "Приоритетов партнерства" в феврале текущего года способствовали этому успеху.

"Мы стали свидетелями важного периода как для самой Армении, так и для отношений Армения-ЕС. Приложены большие усилия и решимость в нашем двустороннем соглашении, которое, как ожидается, даст ощутимые выгоды для наших граждан, в том числе посредством укрепления прозрачности и подотчетности, расширения торговли и инвестиций, а также защиты окружающей среду. Пришло время воплотить в жизнь соглашение и наши "Приоритеты партнерства", дабы написанное на бумаги превратить в конкретные результаты", - сказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В свою очередь Еврокомиссар по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан отметил, что помимо нового соглашения, который был единогласно ратифицирован армянским парламентом и уже начал временно применяться, Евросоюз видит обнадеживающий прогресс по вопросу предподписания единого авиационного соглашения и сближения людей посредством расширения трансъевропейской транспортной сети. "Армения также приняла активное участие в саммите Восточного партнерства ЕС в Брюсселе в прошлом году, на котором лидеры одобрили документ "20 результатов до 2020 года", дополняющий нашу двустороннюю повестку", - отметил Хан.

"В Армении мирные протесты в апреле-мае 2018 года привели к смене правительства, которое было осуществлено в рамках Конституции страны. ЕС продолжит поддерживать реформы в Армении, способствующие укреплению демократии, верховенству закона и уважению прав человека, а также устойчивости и процветанию социально-экономической системы",

- говорится в документе.

Вместе с тем, в докладе выделены важные события, произошедшие в вышеуказанный период в двустороннем взаимодействии, в их числе Закон о предупреждении насилия в семье, защита лиц, пострадавших от бытового насилия и восстановления согласия, который был принят Национальным Собранием Армении в декабре 2017 года. "ЕС считает, что закон является важным шагом в направлении повышения уровня защиты прав человека и гендерного равенства. В сфере образования реформы проводились в соответствии с Болонским процессом и при поддержке программы Erasmus +. Армянские университеты смогли модернизировать учебные программы, двигаясь в направлении потребностей трудового рынка. До конца 2017 года 1800 студентов и преподавателей из разных университетов участвовали в академическом обмене и мобильности ЕС-Армения. Более того, в 2016 году Армения стала ассоциированным членом программы Горизонт-2020, которая открывает новые возможности для исследовательских институтов и предприятий страны. Инициатива EU4Innovation, начатая в ноябре 2016 года, направлена на стимулирование инноваций на всем пространстве Восточного партнерства. В Ереване будет создан инновационный центр EU4Innovation, цель которого - способствовать укреплению контактов между научным образованием и университетами и предприятиями", - говорится в докладе.

Также в документе подчеркивается, что с 2014 года ЕС предоставил Армении почти 120 млн. евро финансовой поддержки, уделяя особое внимание развитию частного сектора, государственному управлению и образованию. "Кроме того, Армения также смогла воспользоваться финансированием многострановых проектов. В рамках инвестиционного инструментария соседства ЕС, Евросоюз предоставил содействие в вопросе развития транспортной инфраструктуры и энергоэффективности, а дальнейшая поддержка Организации будет направлена на обеспечение конкретных результатов для граждан в таких областях, как реформирование судебно-правовой системы, доступность финансов и экономическое развитие, связь, образование и мобильность. В центре внимания будут - поддержка гражданского общества, права человека, углубление демократии и усиление участия граждан, а также экономическое развитие", - говорится в докладе ЕС.

В документе также подчеркивается, что Евросоюз также продолжит оказывать всестороннюю поддержку сопредседателям Минской группы ОБСЕ

и деятельности по укреплению доверия / мира и предотвращению конфликтов в связи с нагорно- карабахским вопросом. "Европейский союз твердо убежден в том, что конфликт требует скорейшего политического урегулирования в соответствии с принципами и нормами международного права", - подчеркнуто в документе.