Среда, 6 Июня 2018 17:51

АрмИнфо. Новым государственным министром Республики Арцах станет действующей министр финансов Григорий Мартиросян. Об этом сообщили АрмИнфо источники в правительстве Арцаха.

На фоне народных волнений сегодня утром в отставку подал госминистр Араик Арутюнян, а также главы СНБ и Полиции Арцаха.

Отметим, что Григорий Игоревич Мартиросян был назначен ан должность министра финансов Арцаха 25 сентября 2017 года. До этого, он занимал должность замминистра.

Мартиросян (14 ноября, 1978 г.р.) в 1999 г. с отличием окончил бакалавриат экономического факультета Арцахского Государственного Университета. В 2001 г. с отличием окончил магистратуру экономического факультета Ереванского Государственного Университета. В 2004 г. окончил аспирантуру экономического факультета Ереванского Государственного Университета. В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук.

В 1998-1999 гг. работал в государственном управлении по статистике, государственному регистру и анализу в качестве экономиста первой категории. В 2000- 2005 гг. работал в агентстве по государственным закупкам при Правительстве Республики Армения в качестве ведущего специалиста. В 2005-2007 гг. работал в министерстве финансов и экономики Республики Армения в качестве главного специалиста. В 2007 г. назначен заместителем начальника государственной некоммерческой организации <Агентство по государственным закупкам> Нагорно-Карабахской Республики. В 2008 г. назначен заместителем министра финансов Нагорно-Карабахской Республики.В 2015 г. назначен первым заместителем министра финансов Нагорно-Карабахской Республики. С 2010 г. преподает в Арцахском Государственном Университете. Награжден медалью <Ананиа Ширакаци> и памятной медалью Премьер-министра НКР. Беспартийный. Женат, имеет 3 детей.