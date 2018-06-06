Среда, 6 Июня 2018 17:45

АрмИнфо. Проходящий по делу о "Сасна црер" Арег Кюрегян был освобожден из зала суда. 6 июня суд удовлетворил ходатайство адвоката Кюрегяна - Мушега Шушаняна.

Защита ходатайствовала заменить избранную в отношении Кюрегяна меру пресечения в виде заключения под стражу под личное поручительство депутатов от блока "Елк" Лены Назарян и Грачья Акопяна. Арега Кюрегяна, который находился под стражей год и 9 месяцев, выпустили на свободу под подписку о невыезде.

Напомним, что брат Арега Кюрегян, Айк Кюрегян, вчера был освобожден из уголовно- исполнительного учреждения <Вардашен> - суд первой инстанции Кентрон-Норк- Мараша изменил порядок несения наказания Айка Кюрегяна с лишения свободы на отбывание наказания в режиме открытого типа. Он был приговорен к 9 годам лишения свободы по признакам ст. 316 УК Армении (насилие в отношении представителя власти) и ст. 258 (хулиганство),

Третий брат Кюрегян - Сергей Кюрегян, находится под стражей по делу об участии в захвате полка патрульно-постовой службы полиции Армении в июле 2016 года в составе вооруженной группы <Сасна црер>. В отношении братьев Кюрегянов - Арега и Сергея, выдвинуто обвинение по пункту 1 части 3 статьи 218 УК РА (захват заложников) и по части 3 статьи 235 УК РА (незаконное приобретение, хранение, использование, транспортировка и реализация оружия).

Напомним, что 17 июля 2016 года группа "Сасна црер" захватила полк Патрульно- постовой службы Полиции Армении в административном районе Эребуни в Ереване, требуя освобождения координатора гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Группа сложила оружие и сдалась властям 31 июля. Все это время в столице проводились акции протеста в поддержку членов группы. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения.

6 июня с.г. группа "Сасна Црер" заявила, что закрывает страницу вооруженного восстания и готова содействовать новому правительству. "Сегодня уже устранен антинародный и преступный режим, и у нас есть правительство, пользующееся доверием народа. Следовательно, страница национально -освободительной борьбы, которую вели представители группы "Сасна Црер" закрыта. На этом этапе, когда возможность реванша не устранена, и пока еще не зафиксирована полная победа народа, наше призвание и обязанность быть выше политических разногласий и поддержать пользующееся доверием правительство Никола Пашиняна во всех вопросах, касающихся прав народа. Мы призываем всех наших сторонников следовать этой логике и продолжать национально-освободительную борьбу. Мы хозяева нашей страны", - отметили они.