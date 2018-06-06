Среда, 6 Июня 2018 17:23

АрмИнфо. Общественный совет обсудил новую программу правительства, которая будет представлена на внеочередном заседании Национального Собрания 7 июня.

В сообщении Общественного совета, в частности, отмечается, что программа правительства не похожа на те, которые представлялись ранее. Она больше напоминает декларацию, в которой правильно расставлены акценты в связи с развитием экономики. Однако многие сферы и проблемы страны оказались вне данного документа.

Что касается включенных в программу политических проблем, то, как считает Общественный совет, они были заложены в идеологической основе независимого государства, и их осуществление необходимо для дальнейшего развития страны.