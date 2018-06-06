Среда, 6 Июня 2018 15:35

АрмИнфо. Конверс Банк, в рамках посвященных своему 25- летию мероприятий, выступает спонсором Sevan Startup Summit 2018". Как сообщает пресс- служба Банка, мероприятие пройдет 22-29 июля на Севане, с участием свыше 1000 предпринимателей из разных стран мира.

"Конверс Банк регулярно реализует проекты, направленные на поощрение образования и инновационного мышления, тем самым предоставляя молодежи возможность получения конкурентоспособного образования, а также реализации целого ряда инновационных проектов. Сотрудничество с Sevan Startup Summit - одна из лучших возможностей для содействия подобным проектам. Мы не только выступаем в роли спонсора мероприятия. В этом году впервые в рамках данного мероприятия будут представлены также стартап идеи и проекты в сфере финтех. Лучший проект в этой области получит специальный приз от Банка в размере $2 тыс", - отметил Главный Исполнительный Директор Конверс Банка Артур Акопян.

Вместе с тем, Конверс Банк установит платежные терминалы на территории Sevan Startup Summit, продемонстрирует некоторые банковские технологии и предоставит пластиковые карты всем участникам мероприятия.

"Мы очень рады, что Конверс Банк присоединился к нашим спонсорам и надеемся на длительное взаимовыгодное сотрудничество. Развитие стартап экосистемы крайне важно с точки зрения создания устойчивой бизнес-среды в Армении", - сказал генеральный директор Sevan Startup Summit Ваагн Рапян.

Согласно источнику, в ходе мероприятия стартапы получат возможность встретиться с инвесторами и представителями венчурных организаций, а также посетить лекции и семинары, которые проведут успешные предприниматели и бизнес-эксперты. В зависимости от степени развития и сферы деятельности, стартапы будут принимать участие в конкурсах, общий призовой фонд которых достигнет $50 тыс. Инвестиционный фонд составит $100 тыс., который будет предоставлен 2 стартапам - участникам акселерационной программы.

С подробностями можно ознакомиться на сайте sss.am.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.