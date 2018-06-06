Среда, 6 Июня 2018 15:31

АрмИнфо.Губернатор Армавирской области Армении, республиканец Ашот Каграманян подал в отставку.

Отметим, что Каграманян являлся одним из двух последних губернаторов- республиканцев, которые до сих пор сохранили свои должности.

Последний губернатор от РПА оставшийся на должности, является глава областной администрации Сюника Ваге Акопян, несмотря на многочисленные жалобы со стороны жителей области в его адрес.

Однако, по информации АрмИнфо, в ближайшее время Акопян намерен уйти из родной партии.